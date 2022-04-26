Два пункта пропуска на границе с Венгрией изменили режим работы

Об этом сообщила Государственная пограничная служба в фейсбук.



"Доводим Вашему сведению, что с 26 апреля 2022 года, на границе с Венгрией меняется режим функционирования пунктов пропуска "Звонковое" и "Косино", – говорится в сообщении.



Так, оформление граждан и транспортных средств в пункте "Косино - Барабаш" будет проходить с 8:00 до 20:00, а в "Звонкове - Лонья" с 8:00 до 19:00.



Напомним, украинцы ввезли из-за границы по льготным условиям без уплаты пошлин более 10 тыс. авто.



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