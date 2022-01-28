Два престарелых диктатора - Путин и Лукашенко готовы развязать кровавую братоубийственную войну против Украины, - Фонд спортивной солидарности Беларуси
Фонд спортивной солидарности Беларуси высказался о поддержке Украины в связи с ситуацией вокруг полномасштабной войны с Россией
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В Беларуси подчеркивают, что угроза свободы и миру касается и их земель, а "два престарелых диктатора" хотят развязать войну против Украины.
"Сегодня над всеми нами нависла настоящая угроза свободе и миру на наших землях. Два престарелых диктатора - Путин и Лукашенко, ради удержания единоличной власти готовы развязать кровавую братоубийственную войну против Украины и украинского народа. Сейчас это самая главная опасность для всех нас. Фактическая оккупация Беларуси российской армией уже состоялась. Суверенитет Беларуси уже потерян, трус и лжец Лукашенко окончательно сдал Беларусь восточному соседу", - говорится в заявлении.
Фонд спортивной солидарности требует от белорусов немедленно начать национально-освободительное движение и выражает поддержку Украине.
"Мы, белорусы, должны это сегодня признать и немедленно начать национально-освободительное движение. Нашей братской Украине в ближайшее время может грозить вторжение российской армии с целью оккупации. В этой связи мы, белорусские спортсмены и Фонд спортивной солидарности выражаем поддержку украинскому народу и объявляем готовность сделать все возможное для защиты свободы и независимости Украины. Будет свободной Украина - сможет стать свободной и Беларусь. Все зависит только от нас и наших действий. Мир будет нашей главной общей победой! Живе Беларусь! Слава Украине!" - говорится в заявлении Фонда спортивной солидарности Беларуси.
- Напомним, что Лукашенко пригрозил стянуть "целый контингент армии" к границам с Украиной.
- Кроме того, он заявил, что границу с Украиной нужно защитить "на случай непредсказуемости".
- 28 января Лукашенко сказал, что у украинцев "формируют враждебное отношение" к братским народам, в частности к белорусам.
- После этого самопровозглашенный президент Беларуси заявил, что никогда не отправит белорусскую армию на войну против Украины.
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