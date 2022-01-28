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Два престарелых диктатора - Путин и Лукашенко готовы развязать кровавую братоубийственную войну против Украины, - Фонд спортивной солидарности Беларуси

28 января, 2022 пятница
15:55
Спорт Путин и Лукашенко

Фонд спортивной солидарности Беларуси высказался о поддержке Украины в связи с ситуацией вокруг полномасштабной войны с Россией

Об этом сообщает Еспресо.TV.

В Беларуси подчеркивают, что угроза свободы и миру касается и их земель, а "два престарелых диктатора" хотят развязать войну против Украины.

"Сегодня над всеми нами нависла настоящая угроза свободе и миру на наших землях. Два престарелых диктатора - Путин и Лукашенко, ради удержания единоличной власти готовы развязать кровавую братоубийственную войну против Украины и украинского народа. Сейчас это самая главная опасность для всех нас. Фактическая оккупация Беларуси российской армией уже состоялась. Суверенитет Беларуси уже потерян, трус и лжец Лукашенко окончательно сдал Беларусь восточному соседу", - говорится в заявлении.

Фонд спортивной солидарности требует от белорусов немедленно начать  национально-освободительное движение и выражает поддержку Украине.

"Мы, белорусы, должны это сегодня признать и немедленно начать национально-освободительное движение. Нашей братской Украине в ближайшее время может грозить вторжение российской армии с целью оккупации. В этой связи мы, белорусские спортсмены и Фонд спортивной солидарности выражаем поддержку украинскому народу и объявляем готовность сделать все возможное для защиты свободы и независимости Украины. Будет свободной Украина - сможет стать свободной и Беларусь. Все зависит только от нас и наших действий. Мир будет нашей главной общей победой! Живе Беларусь! Слава Украине!" - говорится в заявлении Фонда спортивной солидарности Беларуси.

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Мир
Украина
Россия
Владимир Путин
Александр Лукашенко
война с Россией
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