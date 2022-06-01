Об этом сообщает DW.

Крупнейший немецкий покупатель российского газа Uniper проинформировал, что первая такая выплата была произведена в конце мая, а деньги "переводятся в евро в соответствии с новым механизмом оплаты".

"Процедура была предварительно согласована с правительством Германии и соблюдает соответствующие директивы Европейского Союза", - заверили в Uniper.

Крупнейший в Германии поставщик электроэнергии RWE также заявил, что изменил способ оплаты согласно требованиям России и перечислил евро на российский счет.

Согласно новой системе, счета и дальше будут выставляться и отправляться в евро. Главное изменение состоит в том, что Россия потом заберет деньги со счета в евро европейской энергетической компании, конвертирует евро в рубли, перекажет деньги на специальный рублевый счет, также принадлежащий энергокомпании, а затем забирает деньги окончательно.

Таким образом, это позволяет Европе заявлять, что она технически платит за газ в евро, тогда как Россия может говорить, что получает оплату в рублях.

23 марта Владимир Путин дал поручение перевести оплату за поставленный в Европу газ в рубле.

21 мая сообщалось, что немецкие и итальянские импортеры газа обнаружили механизм оплаты за российский газ рублями без нарушения санаций.

25 мая издание Washington Post сообщило, что европейские энергетические компании ушли по требованию России платы за газ рублями, чтобы избежать проблем с поставками топлива.

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