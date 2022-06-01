Два немецких энергоконцерна начали платить России за энергоносители рублями
Немецкие энергетические концерны Uniper и RWE заплатили за российские энергоносители по новой схеме, предусматривающей оплату рублями
Об этом сообщает DW.
Крупнейший немецкий покупатель российского газа Uniper проинформировал, что первая такая выплата была произведена в конце мая, а деньги "переводятся в евро в соответствии с новым механизмом оплаты".
"Процедура была предварительно согласована с правительством Германии и соблюдает соответствующие директивы Европейского Союза", - заверили в Uniper.
Крупнейший в Германии поставщик электроэнергии RWE также заявил, что изменил способ оплаты согласно требованиям России и перечислил евро на российский счет.
Согласно новой системе, счета и дальше будут выставляться и отправляться в евро. Главное изменение состоит в том, что Россия потом заберет деньги со счета в евро европейской энергетической компании, конвертирует евро в рубли, перекажет деньги на специальный рублевый счет, также принадлежащий энергокомпании, а затем забирает деньги окончательно.
Таким образом, это позволяет Европе заявлять, что она технически платит за газ в евро, тогда как Россия может говорить, что получает оплату в рублях.
- 23 марта Владимир Путин дал поручение перевести оплату за поставленный в Европу газ в рубле.
- 21 мая сообщалось, что немецкие и итальянские импортеры газа обнаружили механизм оплаты за российский газ рублями без нарушения санаций.
- 25 мая издание Washington Post сообщило, что европейские энергетические компании ушли по требованию России платы за газ рублями, чтобы избежать проблем с поставками топлива.
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