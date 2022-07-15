Два населенных пункта в Луганской области не под контролем РФ, продолжаются бои, - Гайдай
По состоянию на 15 июля Россия не оккупировала всю Луганскую область
Об этом в эфире Еспресо заявил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.
"Не захваченная - это небольшая часть Луганской области, буквально два населенных пункта, на территории которых идут очень жесткие бои, но все же - это территория Луганской области и пока там будут гибнуть российские солдаты, Луганщина держится", - сказал он. .
По словам Гайдая, россияне до сих пор теряют там людей и технику.
"Очень много усилий бросают россияне для того, чтобы окончательно пройти те два населенных пункта, потому что они давно отчитались тому деду в Кремле, что они вышли на административные границы области. Как-то они так вышли, что каждый день там у них гибнут солдаты и они теряют технику", - подытожил глава ОВА.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
36
Покупка 36Продажа 36.82
-
EUR
Покупка 35.8Продажа 36.83
- Актуальное
- Важное