Два населенных пункта в Луганской области не под контролем РФ, продолжаются бои, - Гайдай

Об этом в эфире Еспресо заявил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

"Не захваченная - это небольшая часть Луганской области, буквально два населенных пункта, на территории которых идут очень жесткие бои, но все же - это территория Луганской области и пока там будут гибнуть российские солдаты, Луганщина держится", - сказал он. .

По словам Гайдая, россияне до сих пор теряют там людей и технику.

"Очень много усилий бросают россияне для того, чтобы окончательно пройти те два населенных пункта, потому что они давно отчитались тому деду в Кремле, что они вышли на административные границы области. Как-то они так вышли, что каждый день там у них гибнут солдаты и они теряют технику", - подытожил глава ОВА.