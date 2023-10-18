Два министерства поддержали законопроект о регистрируемых партнерствах

Об этом сообщила народный депутат, автор законопроекта Инна Совсун в Telegram.

"Минобороны изменило позицию и поддержало законопроект о регистрированных партнерствах. Но это еще не все. Министерство юстиции, которое должно было разработать альтернативный законопроект о партнерствах, также изменило позицию. Теперь оно готово поддержать мой законопроект №9103 и готовит к нему правки ко второму чтению", – написала она.

Совсун добавила, что теперь инициатива полностью за парламентом, который должен поддержать законопроект в первом чтении и дать возможность Минюсту внести свои правки во втором.

"Ведь до сих пор негативные выводы этих министерств блокировали дальнейшее продвижение законопроекта в парламенте. Как сказал Минюст, если принять законопроект №9103, Украина выполнит свои обязательства по статье 8 Конвенции о правах человека. И исчезнут основания подавать иски в Европейский суд по правам человека против Украины из-за дискриминации", - добавила нардепка.

Она подчеркнула, что Министерство юстиции оценивает законопроект как первый прогрессивный шаг к конструктивному диалогу с обществом.

"Цель которого - создать правовой механизм защиты прав человека и его основных свобод", - подытожила Совсун.