Два международных института по правам человека озабочены возможной отставкой омбудсмена в Украине

Об этом Людмила Денисова написала в телеграмм, обнародовав письмо-обращение двух международных организаций по правам человека к президенту Украины Владимиру Зеленскому и спикеру Верховной Рады Стефанчуку.

В открытом письме глава Глобального альянса национальных институций по правам человека Мариам Аль-Аттия и глава Европейской сети национальных институций по правам человека Сирпа Раутио выражают обеспокоенность возможным принятием Верховной Радой решения о вотуме недоверия действующему уполномоченному по правам человека.

По их мнению, увольнение представителя такого учреждения должно соответствовать стандартам регионального и международного уровня, чтобы даже в таких исключительных обстоятельствах как война обеспечить независимый мандат, свободный от политического вмешательства.

В частности, должны быть четко определены основания увольнения и негативное влияние на способность омбудсмена выполнять свой мандат. Кроме того, увольнение может быть только на основе серьезного неправомерного поведения, некомпетентности, пристрастности.

По мнению глав этих международных институтов по правам человека, война не оправдывает неуважение к мандату омбудсмена.

Напомним, 31 мая Верховная Рада соберется на пленарное заседание, где может рассмотреть вопрос освобождения Денисовой от должности уполномоченного Верховной Рады по правам человека.

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