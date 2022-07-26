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Главная война с Россией Два лучших пилота Путина, десятки офицеров, складов и командных пунктов – Daily Mail об эффективности HIMARS на украинском фронте

Два лучших пилота Путина, десятки офицеров, складов и командных пунктов – Daily Mail об эффективности HIMARS на украинском фронте

26 июля, 2022 вторник
22:01
война с Россией

За пять месяцев войны РФ могла потерять треть своего боеспособного контингента

Об этом пишет Daily Mail.

"Двое лучших пилотов Путина были убиты ракетой HIMARS в Украине, а российские командные пункты вдребезги крушат оружием, изготовленным в США", — сообщает издание.

41-летний Максим Потемин, летчик-истребитель в звании подполковника, погиб 8 июля в результате обстрела его кортежа из реактивной высокоточной артиллерии в Донецке. Во время этого удара погиб и 54-летний полковник Анатолий Стасюкевич, также лётчик-истребитель.

О гибели офицеров было известно и раньше, но о том, что они были убиты HIMARS, отец Потемина Алексей сообщил только на выходных.

Погибший летчик был женат, имел двоих детей – сына в возрасте 15 лет и дочь в возрасте 8 лет. Кремль посмертно наградил Потёмина орденом мужества за "самоотверженные подвиги и доблесть", проявленные в войне против Украины, — пишет Daily Mail.

Что касается Стасюкевича, то он был начальником штаба 1-й гвардейской Барановичской Краснознаменной смешанной авиационной дивизии и военным летчиком в третьем поколении. Полеты выполнял в той же части, что и Потемин. Базировалась часть в Крымске Краснодарского края, уточняет издание.

Читайте акже: Россияне знают, что в любом случае с этим оружием им конец, - Буданов о применении ВСУ HIMARS

Еще один ликвидированный в Украине ракетой HIMARS – 42-летний подполковник Сергей Михайлов. Он командовал мотострелковым батальоном и был уничтожен в другом месте, чем Потемин и Стасюкевич.

Говорят, Путин свирепствовал из-за эффективности ракет, потому что его заверили, что российская противоракетная оборона последнего поколения сможет их сбить. Но система С-400 практически не защищала от них, – отметила Daily Mail.

Издание сообщает, что украинская армия с помощью HIMARS уничтожила уже десятки складов и командных пунктов ккупантов на Донбассе. По информации издания, за последние несколько недель были уничтожены десятки российских офицеров, среди которых один генерал.

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В то же время, Россия вынуждена практически остановить наступление на Востоке Украины. Все потому, что главное "оружие" страны-агрессора – массированный артиллерийский обстрел – теперь ей не доступно из-за дефицита снарядов после уничтожения складов.

  • 26 июля Пентагон обнародовал полное содержание нового пакета помощи Украине с HIMARS и дронами Phoenix Ghost.
  • В комментарии The Washingtom Post командир батальона 93 бригады "Холодный Яр" Богдан Дмитрук заявил, что благодаря HIMARS на Изюмском направлении в десять раз уменьшились обстрелы со стороны россиян.
  • 22 июля в Пентагоне заявили, что заявления России об уничтожении четырех украинских ракетных систем HIMARS – это неправда .

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