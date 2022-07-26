Два лучших пилота Путина, десятки офицеров, складов и командных пунктов – Daily Mail об эффективности HIMARS на украинском фронте
За пять месяцев войны РФ могла потерять треть своего боеспособного контингента
Об этом пишет Daily Mail.
"Двое лучших пилотов Путина были убиты ракетой HIMARS в Украине, а российские командные пункты вдребезги крушат оружием, изготовленным в США", — сообщает издание.
41-летний Максим Потемин, летчик-истребитель в звании подполковника, погиб 8 июля в результате обстрела его кортежа из реактивной высокоточной артиллерии в Донецке. Во время этого удара погиб и 54-летний полковник Анатолий Стасюкевич, также лётчик-истребитель.
О гибели офицеров было известно и раньше, но о том, что они были убиты HIMARS, отец Потемина Алексей сообщил только на выходных.
Погибший летчик был женат, имел двоих детей – сына в возрасте 15 лет и дочь в возрасте 8 лет. Кремль посмертно наградил Потёмина орденом мужества за "самоотверженные подвиги и доблесть", проявленные в войне против Украины, — пишет Daily Mail.
Что касается Стасюкевича, то он был начальником штаба 1-й гвардейской Барановичской Краснознаменной смешанной авиационной дивизии и военным летчиком в третьем поколении. Полеты выполнял в той же части, что и Потемин. Базировалась часть в Крымске Краснодарского края, уточняет издание.
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Еще один ликвидированный в Украине ракетой HIMARS – 42-летний подполковник Сергей Михайлов. Он командовал мотострелковым батальоном и был уничтожен в другом месте, чем Потемин и Стасюкевич.
Говорят, Путин свирепствовал из-за эффективности ракет, потому что его заверили, что российская противоракетная оборона последнего поколения сможет их сбить. Но система С-400 практически не защищала от них, – отметила Daily Mail.
Издание сообщает, что украинская армия с помощью HIMARS уничтожила уже десятки складов и командных пунктов ккупантов на Донбассе. По информации издания, за последние несколько недель были уничтожены десятки российских офицеров, среди которых один генерал.
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В то же время, Россия вынуждена практически остановить наступление на Востоке Украины. Все потому, что главное "оружие" страны-агрессора – массированный артиллерийский обстрел – теперь ей не доступно из-за дефицита снарядов после уничтожения складов.
- 26 июля Пентагон обнародовал полное содержание нового пакета помощи Украине с HIMARS и дронами Phoenix Ghost.
- В комментарии The Washingtom Post командир батальона 93 бригады "Холодный Яр" Богдан Дмитрук заявил, что благодаря HIMARS на Изюмском направлении в десять раз уменьшились обстрелы со стороны россиян.
- 22 июля в Пентагоне заявили, что заявления России об уничтожении четырех украинских ракетных систем HIMARS – это неправда .
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