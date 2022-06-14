Об этом сообщает Bloomberg.

По данным источников агентства, JPMorgan Chase и Goldman Sachs Group решили отказаться от операций по долгу РФ после того, как Управление контроля за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) запретило участникам рынка США покупать как новые, так и существующие долговые и паевые ценные бумаги. выпущены субъектом РФ.

"В соответствии с обновленными рекомендациями OFAC и сворачиванием деятельности Goldman Sachs, связанной с Россией, фирма больше не будет проводить определенных операций по формированию активности рынка в отношении российских юридических лиц", - говорится в заявлении одного из банков.

Ранее в Госдепе заявили, что США будут ежемесячно выделять Украине $1,5 млрд. Средства планируют направить в поддержку работы украинского правительства.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb