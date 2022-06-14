Два крупнейших банка США приостановили сделки с российским госдолгом, - Bloomberg
Два крупнейших банка США JPMorgan Chase и Goldman Sachs приостановили операции по обслуживанию долговых обязательств РФ
Об этом сообщает Bloomberg.
По данным источников агентства, JPMorgan Chase и Goldman Sachs Group решили отказаться от операций по долгу РФ после того, как Управление контроля за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) запретило участникам рынка США покупать как новые, так и существующие долговые и паевые ценные бумаги. выпущены субъектом РФ.
"В соответствии с обновленными рекомендациями OFAC и сворачиванием деятельности Goldman Sachs, связанной с Россией, фирма больше не будет проводить определенных операций по формированию активности рынка в отношении российских юридических лиц", - говорится в заявлении одного из банков.
- Ранее в Госдепе заявили, что США будут ежемесячно выделять Украине $1,5 млрд. Средства планируют направить в поддержку работы украинского правительства.
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