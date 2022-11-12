Об этом пишет издание Wired со ссылкой на данные анализа компании SpaceKnow, занимающейся мониторингом спутниковых данных.

"Мы обнаружили несколько темных судов, то есть судов значительных размеров, которые проходили через интересующую нас зону. У них были выключены маяки, то есть не было никакой информации об их передвижении, и они пытались скрыть от мира информацию о своем местонахождении и общей информации", – сказал Джерри Яворницкий, генеральный директор и соучредитель компании SpaceKnow.

По его словам, информация была получена путем анализа изображений из нескольких спутников.

"У нас есть 38 специальных алгоритмов, позволяющих выявлять военную технику. Система SpaceKnow может выявлять конкретные модели самолетов на посадочных полосах", - говорит Яворницкий.

Как только корабли идентифицировали, исследователи сообщили о своих выводах официальным лицам НАТО, которые расследуют инциденты с "Северным потоком". Яворницкий сказал, что чиновники НАТО попросили компанию SpaceKnow предоставить больше информации.

Представитель генсека НАТО Оана Лунгеску заявила, что НАТО не комментирует "детали нашей поддержки или использованные источники", но подтвердила, что НАТО считает инцидент "преднамеренным и безответственным актом саботажа" и усилила свое присутствие в Балтийском и Северном морях.

26 сентября в трубопроводе "Северный поток – 2" произошло внезапное падение давления. Впоследствии стало известно, что на маршрутах газопроводов "Северный поток" и "Северный поток-2" в Балтийском море произошли взрывы . 3 октября повторные утечки газа из "Северного потока -2" зафиксировала береговая охрана Швеции. Уже 4 октября Швеция закрыла район Балтийского моря вокруг утечки газа из трубопровода, произошедшего в ночь на 26 сентября.

Между тем, 29 октября 2022 года, российское Министерство обороны назвало военных Великобритании виновными в "планировании, обеспечении и реализации" подрыва подводной части газопроводов "Северный поток -1" и "Северный поток - 2".

По мнению экскомандующего Объединенными силами Королевства, Россия могла обвинить ВМС Британии в подрыве Nord Stream, чтобы иметь повод атаковать европейскую энергетическую инфраструктуру.

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