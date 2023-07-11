Об этом он рассказал в интервью "Бабелю" .

По словам Кличко, мост Патона два года назад был передан на баланс Министерства инфраструктуры. Его должны были реконструировать в рамках проекта "Большая стройка".

"Этот объект - памятник архитектуры, и там много нюансов, в частности, из Минкультуры, которые государство может решить максимально быстро", - отметил Кличко.

В аварийном состоянии также находится мост Метро. Его перестройка является огромным риском, поскольку мост имеет экспериментальную конструкцию: в СССР таких было всего несколько. В настоящее время продолжается разработка проекта противоаварийных работ, обновление планируется начать в следующем году.

Кроме того, Кличко рассказал, что коммунальное предприятие "Киевавтодоргород", отвечающее за содержание мостов, передало правительству информацию и документы для проведения ревизии, которая состоится в рамках полной проверки всех защитных сооружений Киева, анонсированной президентом.

"Это должна быть масштабная ревизия. Правда, не совсем понятно, как именно и по каким критериям она будет происходить. Потому что, насколько я знаю, в Украине более 12 тысяч мостов и путепроводов. В Киеве, например, - 175", - добавил мэр Киева.