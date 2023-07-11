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Два киевских моста находятся в аварийном состоянии, - Кличко

11 июля, 2023 вторник
15:12
Общество мост Патона

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что сейчас в столице два моста, Патона и Метро, находятся в аварийном состоянии, их планируют реконструировать

Об этом он рассказал в интервью "Бабелю" .

По словам Кличко, мост Патона два года назад был передан на баланс Министерства инфраструктуры. Его должны были реконструировать в рамках проекта "Большая стройка".

"Этот объект - памятник архитектуры, и там много нюансов, в частности, из Минкультуры, которые государство может решить максимально быстро", - отметил Кличко.

В аварийном состоянии также находится мост Метро. Его перестройка является огромным риском, поскольку мост имеет экспериментальную конструкцию: в СССР таких было всего несколько. В настоящее время продолжается разработка проекта противоаварийных работ, обновление планируется начать в следующем году.

Кроме того, Кличко рассказал, что коммунальное предприятие "Киевавтодоргород", отвечающее за содержание мостов, передало правительству информацию и документы для проведения ревизии, которая состоится в рамках полной проверки всех защитных сооружений Киева, анонсированной президентом.

"Это должна быть масштабная ревизия. Правда, не совсем понятно, как именно и по каким критериям она будет происходить. Потому что, насколько я знаю, в Украине более 12 тысяч мостов и путепроводов. В Киеве, например, - 175", - добавил мэр Киева.

  • 6 июля в Киеве завершили строительство одного из крупнейших долгостроев столицы – Дарницкого моста. Водителям открыли движение по двум новопостроенным съездам.
  • 11 июля Кличко сообщил , что в Киеве продолжается подготовка к зиме даже несмотря на "бесконечные обыски" на коммунальных предприятиях. В настоящее время на большинстве теплосетей уже прошли гидравлические испытания, а также заменили наиболее аварийные участки.
  • Мэр столицы также рассказал о рабочих конфликтах с Офисом президента. Так, по словам Кличко, главы десяти районных администраций столицы подчиняются не ему, а находятся в вертикали президента.
Украина
Виталий Кличко
Киевщина
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