Два киевских моста находятся в аварийном состоянии, - Кличко
Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что сейчас в столице два моста, Патона и Метро, находятся в аварийном состоянии, их планируют реконструировать
Об этом он рассказал в интервью "Бабелю" .
По словам Кличко, мост Патона два года назад был передан на баланс Министерства инфраструктуры. Его должны были реконструировать в рамках проекта "Большая стройка".
"Этот объект - памятник архитектуры, и там много нюансов, в частности, из Минкультуры, которые государство может решить максимально быстро", - отметил Кличко.
В аварийном состоянии также находится мост Метро. Его перестройка является огромным риском, поскольку мост имеет экспериментальную конструкцию: в СССР таких было всего несколько. В настоящее время продолжается разработка проекта противоаварийных работ, обновление планируется начать в следующем году.
Кроме того, Кличко рассказал, что коммунальное предприятие "Киевавтодоргород", отвечающее за содержание мостов, передало правительству информацию и документы для проведения ревизии, которая состоится в рамках полной проверки всех защитных сооружений Киева, анонсированной президентом.
"Это должна быть масштабная ревизия. Правда, не совсем понятно, как именно и по каким критериям она будет происходить. Потому что, насколько я знаю, в Украине более 12 тысяч мостов и путепроводов. В Киеве, например, - 175", - добавил мэр Киева.
- 6 июля в Киеве завершили строительство одного из крупнейших долгостроев столицы – Дарницкого моста. Водителям открыли движение по двум новопостроенным съездам.
- 11 июля Кличко сообщил , что в Киеве продолжается подготовка к зиме даже несмотря на "бесконечные обыски" на коммунальных предприятиях. В настоящее время на большинстве теплосетей уже прошли гидравлические испытания, а также заменили наиболее аварийные участки.
- Мэр столицы также рассказал о рабочих конфликтах с Офисом президента. Так, по словам Кличко, главы десяти районных администраций столицы подчиняются не ему, а находятся в вертикали президента.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
36.7
Покупка 36.7Продажа 37.39
-
EUR
Покупка 40.64Продажа 41.55
- Актуальное
- Важное