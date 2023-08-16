Об этом сообщает NHK.

Японские метеорологи отмечают, что тропический тайфун Лан, по всей вероятности, в дальнейшем принесет сильный дождь в регионы Токай и Хокурику.

Метеорологическое агентство сообщает, что Лан двигается с севера на северо-восток над Японским морем со скоростью 20 километров в час. Ожидается, что он будет двигаться дальше на север и высокие волны будут продолжать распространяться у восточной и западной Японии.

Так, город Тоттори на западе Японии зафиксировал более 500 миллиметров осадков с обеда понедельника до утра, что втрое превышает типичное количество осадков за весь август.

А в префектуре Сидзуока власти издали распоряжение об эвакуации в двух городах, где дождь повысил риск оползней. Это коснулось более 380 000 человек.

Власти призывают людей оставаться бдительными по поводу оползней, наводнений в низменных районах, разлива рек, молний и торнадо.

В некоторых частях западной Японии наблюдаются сбои в транспортном сообщении, в том числе в скоростных поездах Токайдо и Санйо Синкансен и внутренних рейсах.