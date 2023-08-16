Два города в Японии эвакуируют из-за риска оползней на фоне сильных дождей
В среду, 16 августа, власти префектуры Сидзуока к западу от Токио приняли решение об эвакуации жителей двух японских городов с населением более 380 тысяч человек из-за угрозы оползней
Об этом сообщает NHK.
Японские метеорологи отмечают, что тропический тайфун Лан, по всей вероятности, в дальнейшем принесет сильный дождь в регионы Токай и Хокурику.
Метеорологическое агентство сообщает, что Лан двигается с севера на северо-восток над Японским морем со скоростью 20 километров в час. Ожидается, что он будет двигаться дальше на север и высокие волны будут продолжать распространяться у восточной и западной Японии.
Так, город Тоттори на западе Японии зафиксировал более 500 миллиметров осадков с обеда понедельника до утра, что втрое превышает типичное количество осадков за весь август.
А в префектуре Сидзуока власти издали распоряжение об эвакуации в двух городах, где дождь повысил риск оползней. Это коснулось более 380 000 человек.
Власти призывают людей оставаться бдительными по поводу оползней, наводнений в низменных районах, разлива рек, молний и торнадо.
В некоторых частях западной Японии наблюдаются сбои в транспортном сообщении, в том числе в скоростных поездах Токайдо и Санйо Синкансен и внутренних рейсах.
- Во вторник, 15 августа, на самый большой полуостров на японском острове Хонсю Кии обрушился тайфун Лан. В результате сильных осадков закрыли аэропорт и перекрыли автомобильное и железнодорожное сообщение.
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