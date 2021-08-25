Два года незаконно рубили лес: на Киевщине задержали чиновников, которые навредили государству на 13 млн грн

Об этом сообщает пресс-центр Киевской областной прокуратуры.



Отмечается, что государственные деятели нанесли ущерб государству на 13 млн грн.



"По данным следствия, с 2018 по 2020 год лесничими осуществлялись незаконные сплошные санитарные рубки без проведения оценки воздействия на окружающую среду и получения соответствующего заключения. Они вносили неправдивые сведения в документацию для получения лесорубочного билета и обеспечивали безосновательное дробление однородных лесных участков площадью не более 1 га, что давало им возможность воспользоваться упрощенной процедурой, которая не требует получения заключения", - говорится в сообщении.



Как известно, впоследствии представители лесохозяйственного предприятия согласовали документацию с ложными данными в соответствующем контролирующем органе, должностные лица которого систематически проявляли служебную халатность и утверждали эти документы.



"Кроме того, установлено, что указанными лицами изготовлен акт санитарного и лесопатологического обследования лесных насаждений, в котором содержались заведомо ложные сведения о санитарном состоянии лесов площадью 1,1 га, на основании которого в дальнейшем выдан лесорубный билет по лесу, который по своему санитарным состоянием рубцы не подлежал ", - добавили в пресс- служба.



Установлено, что Киевской областной прокуратурой направлено в суд исковое заявление о возмещении имущественного вреда, причиненного в результате уголовного преступления.



Досудебное расследование осуществлялось следователями территориального управления ГБР, расположенного в г. Киеве.

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