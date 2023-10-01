Два года как Михаила Саакашвили арестовали
И два года как моя жизнь стала страшной
Целый день пытаюсь что-нибудь написать, но не удается. Словно заблокированы слова.
Переписываю здесь почти каждое слово. Потому что нет слов, которые могли бы хоть немного высказать то, что за эти два года произошло и происходит.
Тогда "до 1 октября 2021 года" мы были счастливы и вместе. А сейчас совсем иначе…
Тогда еще не было войны, и тогда я не знала, что всех нас ждет и на сколько также изменится реальность.
Сегодня день защитников – всех, кто защищает нашу землю и свободу.
И это двойной или даже тройной день, несущий тяжелое и глубокое для меня.
Я искренне желаю всем, кто защищает свою землю, силы и удачи! А также быть на связи со своими родными и теми, кого любите!
И пусть ничто и никто это не уничтожит!
А у тех, у кого нет связи - больше не потерять свою способность быть счастливым на своей земле.
Эти слова навеяны моей ситуацией и фильмом "Довбуш", который я сегодня могла смотреть.
Защищаем нашу свободу, достоинство и способность любить и быть с теми, кто по-настоящему вас любит!
Верю, что наша земля будет помогать…
Фото сделано 2 года назад в первые недели ареста Михаила возле тюрьмы в Грузии, куда я приезжала почти каждую неделю его поддерживать и защищать. Тогда когда я еще не знала, как много боли будет дальше от случившегося с ним. И как все изменится. Но уже тогда в моих глазах появилось то, что болит, и то, что я не могу выразить словами.
Об авторе . Елизавета Ясько, народная депутат Украины, спутница Михеила Саакашвили.
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