"Два фронта президента Зеленского": Владимир Огрызко в стриме с Сергеем Руденко

"Два фронта президента Зеленского: Россия и внутренняя оппозиция" - по этой теме будет говорить ведущий Сергей Руденко с политиком, дипломатом, министром иностранных дел Украины в 2007-2009 годах Владимиром Огрызко.



Смотрите на наших платформах в Facebook и YouTube с 11:00.



Вы можете задавать вопросы гостю во время трансляции в комментариях - лучшие из них ведущий адресует ему.



Если не успеете посмотреть здесь и сейчас – включайте телеканал "Еспресо" завтра, 30 ноября, в 09:00 – разговор будет в рамках программы "Вердикт".