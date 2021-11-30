"Два фронта президента Зеленского": Владимир Огрызко в стриме с Сергеем Руденко
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"Два фронта президента Зеленского: Россия и внутренняя оппозиция" - по этой теме будет говорить ведущий Сергей Руденко с политиком, дипломатом, министром иностранных дел Украины в 2007-2009 годах Владимиром Огрызко.
Смотрите на наших платформах в Facebook и YouTube с 11:00.
Вы можете задавать вопросы гостю во время трансляции в комментариях - лучшие из них ведущий адресует ему.
Если не успеете посмотреть здесь и сейчас – включайте телеканал "Еспресо" завтра, 30 ноября, в 09:00 – разговор будет в рамках программы "Вердикт".
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