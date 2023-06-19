Два фильма о войне в Украине получили награды на фестивале Sheffield DocFest 2023

Об этом сообщили на сайте кинофестиваля.

Объявление победителей "Sheffield DocFest 2023" состоялось в воскресенье, 18 июня.

Польско-украинско-французская документальная лента "Откуда куда" режиссера Мацека Хамелы, с первых дней российского вторжения занимавшегося эвакуацией украинцев, получила главную награду Международного конкурса. Как отметили в жюри фестиваля, эта награда предоставляется фильмам, которые лучше демонстрируют сильное художественное видение и смелое повествование.

"Созданный с интимностью и деликатным уважением, мы, члены жюри, были ошеломлены блестящей простотой этого фильма, который делает нас попутчиками во всемирной одиссее выживания и бегства", - добавили члены жюри.

Авторы фильма отреагировали на награду.

"Нам не хватает слов, нас переполняет радость. Каждый фестивальный отбор, каждая награда и международное признание – это еще одна возможность продолжать повышать осведомленность о продолжающейся войне. Слава Украине!", – сказали авторы фильма.

Кроме этого, специальным отличием Тима Гетерингтона наградили документальную ленту "20 дней в Мариуполе" режиссера Мстислава Чернова. Эта награда вручается фильму и режиссеру, наиболее отражающим наследие фотожурналиста и режиссера Тима Гетерингтона - британско-американскому фотожурналисту, погибшему при освещении боевых действий в Ливии в 2011 году.

"Победитель премии Тима Гетерингтона 2023 года - это фильм, который является произведением удивительного мужества и нравственной ясности, придает трогательный контекст знакомым изображениям", - сказали члены жюри.

Фильм "20 дней в Мариуполе" рассказывает о нападении россиян на город 24 февраля 2022 года и через камеру военного корреспондента Мстислава Чернова показывает показания о 20 днях будущих событий: бомбардировке домов и роддома, жизни людей в блокадном городе и другие ужасы войны.