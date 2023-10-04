Два этажа под землю: в Бердянском райсовете рассказали, как оккупанты перерывают побережье Азовского моря
Заместитель головы Бердянского районного совета Виктор Дудукалов отметил, что, создавая линию обороны, захватчики перерывают побережье Азовского моря
Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".
"Оккупанты говорят, что у них все нормально на передовых позициях, но у Азовского моря роется и перерывается все, что только можно. Речь идет об укреплениях, имеющих два этажа вниз, под землю. Промежуток между Бердянском и Мариуполем сегодня выглядит так, что это уже не тыловая территория для окупантов», - подчеркнул Дудукалов.
По его словам, в Бердянске расположены вражеские командные пункты.
"Захватчики перекопали Бердянский аэропорт со всех сторон, все города, все дороги и развязки. Потому что россияне понимают, что это все перейдет в линию обороны. Своей ПВО оккупанты закрыли практически все побережье, особенно Бердянск. Потому что там расположены командные пункты. Оккупанты планируют встречать ВСУ уже там", - предположил Дудукалов.
- Во временно оккупированном городе Мелитополь Запорожской области российские солдаты проводят рейды по гаражам местных жителей якобы для поиска партизан.
- Партизаны на временно оккупированных территориях продолжают бороться с российскими захватчиками, предоставляя Силам обороны важную информацию о враге, однако РФ пытается противодействовать.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
- USD 37.39 Покупка 37.39Продажа 38.18
- EUR Покупка 39.7Продажа 40.74
- Актуальное
- Важное