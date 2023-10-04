Два этажа под землю: в Бердянском райсовете рассказали, как оккупанты перерывают побережье Азовского моря

Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Оккупанты говорят, что у них все нормально на передовых позициях, но у Азовского моря роется и перерывается все, что только можно. Речь идет об укреплениях, имеющих два этажа вниз, под землю. Промежуток между Бердянском и Мариуполем сегодня выглядит так, что это уже не тыловая территория для окупантов», - подчеркнул Дудукалов.

По его словам, в Бердянске расположены вражеские командные пункты.

"Захватчики перекопали Бердянский аэропорт со всех сторон, все города, все дороги и развязки. Потому что россияне понимают, что это все перейдет в линию обороны. Своей ПВО оккупанты закрыли практически все побережье, особенно Бердянск. Потому что там расположены командные пункты. Оккупанты планируют встречать ВСУ уже там", - предположил Дудукалов.