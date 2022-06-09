Один из бывших руководителей нефтяной компании "ЮКОС" поделился деталями в эфире Еспресо.

"Два диктатора значительно легче смогут договориться между собой, чем диктатор с лидером демократического государства. Условие президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана – это Сирия. Президент Российской Федерации Владимир Путин уже уступает Эрдогану Сирию. А президент Турции обеспечивает большую долю интересов кремля: личные интересы, контрабанда и т.д.", - отметил Невзлин.

Общественный деятель добавил, что Турция становится для российской верхушки своеобразным хабом.

"Кремль через олигарха Романа Абрамовича и не только договорились, что Турция станет очень важным хабом для российских властей во всех отношениях. К примеру, одна из связанных с Газпромом компаний приобрела в Турции большую клинику. Российский бизнесмен Евгений Пригожин также зачастил в Турцию и строит там какую-то недвижимость", - заметил Леонид Невзлин.

Эксперт Совета внешней политики "Украинская призма", Александр Краев считает, что политика Турции в отношении Украины неспецифична, поскольку Эрдоган всегда проводил внешнюю политику двойных нарративов .

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