Два диктатора легко договорятся: Путин отдает Эрдогану Сирию, а президент Турции обеспечивает интересы кремля, - общественный деятель Невзлин
Российско-израильский предприниматель и общественный деятель Леонид Невзлин рассказал, что двум диктаторам, таким как президент Турции и президент страны-агрессора России, легко договориться, поэтому Путин отдает Эрдогану Сирию, а последний обеспечивает интересы кремля
Один из бывших руководителей нефтяной компании "ЮКОС" поделился деталями в эфире Еспресо.
"Два диктатора значительно легче смогут договориться между собой, чем диктатор с лидером демократического государства. Условие президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана – это Сирия. Президент Российской Федерации Владимир Путин уже уступает Эрдогану Сирию. А президент Турции обеспечивает большую долю интересов кремля: личные интересы, контрабанда и т.д.", - отметил Невзлин.
Общественный деятель добавил, что Турция становится для российской верхушки своеобразным хабом.
"Кремль через олигарха Романа Абрамовича и не только договорились, что Турция станет очень важным хабом для российских властей во всех отношениях. К примеру, одна из связанных с Газпромом компаний приобрела в Турции большую клинику. Российский бизнесмен Евгений Пригожин также зачастил в Турцию и строит там какую-то недвижимость", - заметил Леонид Невзлин.
- Эксперт Совета внешней политики "Украинская призма", Александр Краев считает, что политика Турции в отношении Украины неспецифична, поскольку Эрдоган всегда проводил внешнюю политику двойных нарративов .
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