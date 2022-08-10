Два десятка самолетов России круглосуточно патрулируют вокруг украинских границ, - пресс-секретарь Воздушных сил
По меньшей мере 20 военных самолетов России постоянно патрулируют территории вокруг украинских границ
Об этом в эфире всеукраинского телемарафона рассказал спикер Командования Воздушных сил Юрий Игнат.
"Вокруг украинских границ постоянно находятся около 20 самолетов. Они патрулируют 24 на 7. Это самолеты разных типов, которые осуществляют патрулирование", - сказал пресс-офицер.
Причем эти самолеты не рискуют заходить в воздушное пространство, подконтрольное украинским ПВО. "Тактика в течение 2,5 месяца остается такой, какой была, - они действуют из-за пределов территории Украины, они не входят в зону нашей противовоздушной обороны, потому что не хотят быть сбитыми".
На передовой, где идут интенсивные боевые столкновения, по словам Игната, "работают вражеские вертолеты и ударная авиация, наносящая удары непосредственно в близости к боевым действиям".
"Наша ударная авиация — бомбардировщики, штурмовики, вертолеты армейской авиации ежедневно работают на линии фронта, а также в глубине обороны противника, нанося удары по войскам, по технике, а также по тыловым пунктам управления, складам боеприпасов и тому подобное", - сообщил представитель Коммандования Воздушных. сил.
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