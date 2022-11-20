Два человека травмированы и находятся в тяжелом состоянии в результате обстрелов Харьковщины
Россияне обстреляли Купянский район на Харьковщине, в результате чего ранения получили 54-летняя женщина и 60-летний мужчина, сейчас оба в тяжелом состоянии
Об этом сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов в телеграмме.
Он отметил, что пострадавшие получили взрывные травмы и осколочные ранения,
Синегубов рассказал, что за сутки под артиллерийским огнем россиян оказывались Купянский, Чугуевский и Изюмский районы Харьковщины.
В самом Купянске в результате обстрела элеватора возник пожар, пострадавших нет. Также получили повреждения частные домовладения и хозяйственные постройки.
Удары по Харькову за минувшие сутки не зафиксировали.
- Ночью 20 ноября россияне обстреляли Никопольщину из РСЗО, было выпущено не менее 40 снарядов. Повреждены 20 домов, пострадал 59-летний мужчина.
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