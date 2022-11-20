Два человека травмированы и находятся в тяжелом состоянии в результате обстрелов Харьковщины

Об этом сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов в телеграмме.

Он отметил, что пострадавшие получили взрывные травмы и осколочные ранения,

Синегубов рассказал, что за сутки под артиллерийским огнем россиян оказывались Купянский, Чугуевский и Изюмский районы Харьковщины.

В самом Купянске в результате обстрела элеватора возник пожар, пострадавших нет. Также получили повреждения частные домовладения и хозяйственные постройки.

Удары по Харькову за минувшие сутки не зафиксировали.

Ночью 20 ноября россияне обстреляли Никопольщину из РСЗО, было выпущено не менее 40 снарядов. Повреждены 20 домов, пострадал 59-летний мужчина.

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