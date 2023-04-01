Два человека сейчас правят в России, - Пионтковский
Знаковый политолог из Вашингтона Андрей Пионтковский отметил, что Патрушев и Путин сейчас демонстрируют полное клиническое безумие
Об этом он рассказал в эфире Еспресо.
"Два человека сейчас правят в России, Патрушев и Путин, которые сейчас демонстрируют полное клиническое безумие. Один размахивает ядерной бомбой. Понимаете, ядерный шантаж 15 лет работал как шантаж, чтобы в Вашингтоне сказали: давайте не провоцировать Путина. Сначала несколько лет не давали Украине Javelins, был тот же разговор - не надо провоцировать Путина, вдруг возьмет ядерное оружие. А потом не давайте Stingers, не давайте гаубицы, не давать HIMARS, Patriot, Abrams и т.д. Все! Кончилась эта игра! Никто его больше не боится, ему объяснили, что его убьют", – сказал политолог.
Андрей Пионтковский отметил, что человек, дрожащий от какого-то вируса, когда пандемия давно закончилась, – этот человек не готов умереть. Поэтому все понимают, что это тупой шантаж.
"А посмотрите на лицо Патрушева, когда он убежденно говорит и верит, что Америка вот-вот распадется. Калифорния отойдет в Мексику, Аляска, наверное, к Соединенным Штатам. Но очень хорошо, что враг находится в таком состоянии", - подытожил Пионтковский.
- 25 марта президент РФ Владимир Путин заявил , что до 1 июля в Беларуси достроят хранилище для российского тактического ядерного оружия.
- В Институте изучения войны сообщили , что Путин заявил о размещении тактического ядерного оружия в Беларуси, чтобы напугать Запад и снизить эффективность контрнаступления Украины.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.5
Покупка 37.5Продажа 38.28
-
EUR
Покупка 40.42Продажа 41.2
- Актуальное
- Важное