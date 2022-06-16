Два человека ранены в результате обстрелов в Донецкой области

Об этом сообщил глава Донецкой ОВ Павел Кириленко.

"Российские ракеты снова поразили населенные пункты Донбасса. На этот раз - Покровск и поселок Гришино. Два человека ранены, разрушены и повреждены по меньшей мере 14 частных жилых домов, метеостанция, ферма - там погибли три десятка животных", - сказал Кириленко.

За день, 15 июня, российские кафиры убили 1 мирного жителя Донецкой области, еще 8 ранены.

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