Два человека без документов задохнулись в товарном поезде в США, есть травмированные

Об этом пишут Reuters.

По данным полиции, в пятницу 24 марта правоохранители обнаружили двух вероятных мигрантов, у которых не было документов: люди задохнулись в грузовом поезде. Еще 10 человек, нуждавшихся в медицинской помощи, были доставлены вертолетом или машиной скорой помощи в больницу на юге Техаса.

Официальные лица в Увладе, штат Техас, получили анонимный экстренный звонок 911 с сообщением о том, что многочисленные иммигранты задыхаются в поезде. По словам правоохранителей, по меньшей мере 15 иммигрантов нуждались в немедленной медицинской помощи.

Отмечается, что трагедия произошла недалеко от места более серьезного инцидента в прошлом году, когда 53 мигранта погибли в кузове тракторного прицепа во время удушающей жары при попытке незаконного въезда.