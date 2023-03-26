Два человека без документов задохнулись в товарном поезде в США, есть травмированные
Двое, вероятно, нелегальных иммигрантов задохнулись на борту грузового поезда в штате Техас, США. Еще 10 человек госпитализировали
Об этом пишут Reuters.
По данным полиции, в пятницу 24 марта правоохранители обнаружили двух вероятных мигрантов, у которых не было документов: люди задохнулись в грузовом поезде. Еще 10 человек, нуждавшихся в медицинской помощи, были доставлены вертолетом или машиной скорой помощи в больницу на юге Техаса.
Официальные лица в Увладе, штат Техас, получили анонимный экстренный звонок 911 с сообщением о том, что многочисленные иммигранты задыхаются в поезде. По словам правоохранителей, по меньшей мере 15 иммигрантов нуждались в немедленной медицинской помощи.
Отмечается, что трагедия произошла недалеко от места более серьезного инцидента в прошлом году, когда 53 мигранта погибли в кузове тракторного прицепа во время удушающей жары при попытке незаконного въезда.
- Напомним, по состоянию на 1 марта было известно о по меньшей мере 67 мигрантах, погибших во время кораблекрушения у южного побережья Италии .
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