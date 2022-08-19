"Два часа - и Россия будет в Таллинне": в Эстонии задержали мужчину, публично высказывавшегося за российскую оккупацию страны
В Эстонии полиция задержала русскоговорящего мужчину, который в TikTok выражал надежду на российскую оккупацию балтийской страны
Об этом сообщило издание Delfi .
50-летний мужчина опубликовал в своем TikTok-аккаунте видео, в котором высказывался против демонтажа танка-памятника в Нарве, также видео содержало обиды и призывы к вандализму по всей Эстонии.
"Какая же будет наша реакция? Что будем делать мы, русскоязычные люди? Надо как-то на это реагировать. Я призываю найти поставленные в Эстонии фашистские памятники и заниматься актом вандализма… Сегодня Украина, завтра Эстония", - заявлял мужчина.
По его расчетам, российские войска могли бы быть в Таллинне через два часа после пересечения границы.
По словам начальника следственного отдела Ида-Харьюсского отделения полиции Инны Тоатер, правоохранители задержали мужчину по обвинению в разжигании ненависти в видеоролике, а также за поддержку и оправдание международного преступления. Наказание ему будет определено по итогам расследования.
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