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Два белорусских вертолета нарушили воздушное пространство Польши

1 августа, 2023 вторник
21:13
Мир

Министерство обороны Польши 1 августа подтвердило, что два белорусских вертолета нарушили воздушное пространство страны во время "учений" - белорусы ответили

Об этом сообщает пресс-служба минобороны Польши.

Два вертолета пересекли польскую границу в районе Беловежи на очень малой высоте, поэтому их было сложно обнаружить радиолокационными системами. Поэтому утром в польской армии говорили, что не зафиксировали нарушения воздушного пространства.

В Минобороны Польши сказали, что режим белорусского диктатора Лукашенко ранее предупреждал об учебе. Глава оборонного ведомства Мариуш Блащак поручил увеличить количество солдат на границе и "выделить дополнительные силы и средства", в том числе боевые вертолеты. Об инциденте сообщили НАТО.

Также в МИД Польши вызовут временного поверенного в делах Беларуси для объяснений.

Министерство также призвало "ответственно распространять и комментировать информацию", предупредив, что ее могут использовать режимы России и Беларуси.

Министерство обороны Беларуси открестилось от заявлений польской стороны, заявив , что утверждения о нарушении воздушного пространства Польши нужны Варшаве для "очередного оправдания наращивания сил и средств у белорусской границы".

"Сообщение, не подтвержденное данными объективного контроля со стороны Польши, Министерство обороны Республики Беларусь рассматривает в стиле "одна бабушка сказала" и отмечает, что нарушения воздушного пространства вертолетами Ми-24 и Ми-8 не было", – добавили там.

  • 23 февраля Польша ужесточила меры безопасности на границе с Россией и Беларусью.
  • В июне на границе Польши с Беларусью под обстрел попал автомобиль с польскими пограничниками, в том числе двое офицеров. Пока неизвестно, кто именно обстрелял автомобиль. 16 июня польские пограничники назвали обстрел автомобиля на границе эскалацией ситуации.
  • После мятежа предводителя ПВК Вагнера Евгения Пригожина, который состоялся в конце июня, в Кремле сообщили о передислокации наемников в Беларусь. 27 июня самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко подтвердил прибытие в страну Евгения Пригожина.
  • В начале июля Польша усилила границу с Беларусью полтысячей полицейских. 8 июля сообщалось о направлении на границу дополнительной силы, среди которой более 1000 военных и около 200 единиц военной техники.
  • Позже, 23 июля, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о желании размещенных в его стране наемников из российского ПВК Вагнера "сходить на экскурсию" в Польшу. После этого в тот же день стало известно, что в Беларусь прибыла десятая колонна вагнеровцев, в которой по меньшей мере десять единиц техники.
  • 27 июля сообщалось, что подразделения частной военной компании Вагнера ищут в Беларуси лиц, готовых воевать против Литвы и Польши.
  • 29 июля стало известно, что Польша и Литва могут закрыть границу с Беларусью из-за провокации ПИК Вагнера.
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