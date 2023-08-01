Два белорусских вертолета нарушили воздушное пространство Польши
Министерство обороны Польши 1 августа подтвердило, что два белорусских вертолета нарушили воздушное пространство страны во время "учений" - белорусы ответили
Об этом сообщает пресс-служба минобороны Польши.
Два вертолета пересекли польскую границу в районе Беловежи на очень малой высоте, поэтому их было сложно обнаружить радиолокационными системами. Поэтому утром в польской армии говорили, что не зафиксировали нарушения воздушного пространства.
В Минобороны Польши сказали, что режим белорусского диктатора Лукашенко ранее предупреждал об учебе. Глава оборонного ведомства Мариуш Блащак поручил увеличить количество солдат на границе и "выделить дополнительные силы и средства", в том числе боевые вертолеты. Об инциденте сообщили НАТО.
Также в МИД Польши вызовут временного поверенного в делах Беларуси для объяснений.
Министерство также призвало "ответственно распространять и комментировать информацию", предупредив, что ее могут использовать режимы России и Беларуси.
Министерство обороны Беларуси открестилось от заявлений польской стороны, заявив , что утверждения о нарушении воздушного пространства Польши нужны Варшаве для "очередного оправдания наращивания сил и средств у белорусской границы".
"Сообщение, не подтвержденное данными объективного контроля со стороны Польши, Министерство обороны Республики Беларусь рассматривает в стиле "одна бабушка сказала" и отмечает, что нарушения воздушного пространства вертолетами Ми-24 и Ми-8 не было", – добавили там.
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