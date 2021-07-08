Два ассиста сделал чемпион мира: "Заря" победила сербский клуб в товарищеском матче
В товарищеском матче луганская "Заря" победила сербский "Пролетер" в товарищеском матче
Об этом сообщает Еспресо.TV.
На тренировочных сборах в Турции "Заря" провела очередной товарищеский матч. Команда Виктора Скрипника обыграла сербский "Пролетер" со счетом 2:1.
Голами отметились Николай Имереков и Шахаб Захеди. Две результативные передачи на счету новичка Сергея Булецы - чемпиона мира U19.
"Заря" (Украина) - "Пролетер" (Сербия) 2:1
Голы: Имереков, 17 Шахаб, 90
- 1 июля в первой контрольной игре в межсезонье "Динамо" сыграло вничью 4:4 со швейцарским "Базелем".
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