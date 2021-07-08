Два ассиста сделал чемпион мира: "Заря" победила сербский клуб в товарищеском матче

Об этом сообщает Еспресо.TV.



На тренировочных сборах в Турции "Заря" провела очередной товарищеский матч. Команда Виктора Скрипника обыграла сербский "Пролетер" со счетом 2:1.



Голами отметились Николай Имереков и Шахаб Захеди. Две результативные передачи на счету новичка Сергея Булецы - чемпиона мира U19.



"Заря" (Украина) - "Пролетер" (Сербия) 2:1



Голы: Имереков, 17 Шахаб, 90

1 июля в первой контрольной игре в межсезонье "Динамо" сыграло вничью 4:4 со швейцарским "Базелем". Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb