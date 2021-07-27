Два арестованных в "Борисполе" самолета Boeing продадут на аукционах
Аукционы по продаже двух арестованных самолетов Boeing 737-500 (1990 года выпуска) и DC-9-83 (MD-83) (1991 года выпуска) запланированы на 5 августа
Об этом пишет пресс-служба Минюста в Facebook.
"Вашему вниманию два выставленных на продажу арестованных пассажирских самолета Boeing", - говорится в сообщении.
Один из самолетов - Boeing 737-500, производитель Boeing Company, Seatlly (USA), 1990 года выпуска. Максимальное количество пассажиров - 114 человек. Максимальный взлетный вес - 60 555 кг. Стартовая цена - 26 785 000 грн.
Второй самолет - DC-9-83 (MD-83), производитель Mcdonnell Douglas-Boeing (USA), 1991 года выпуска. Максимальное количество пассажиров --170 человек. Взлетный вес - 72 575 кг. Стартовая цена - 13 818 000 грн.
Сейчас самолеты находятся в аэропорту "Борисполь".
Как отмечается на сайте ГП "СЕТАМ", заявки на участие в торгах по первому самолету подали 10 участников.
Приобрести их можно 5 августа по ссылкам: https://cutt.ly/bnlZ6Mb и https://cutt.ly/BnlXq4J.
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