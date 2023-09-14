"Душепастырское сопровождение пострадавших от войны": в Риме завершился Синод епископов УГКЦ

Об этом сообщили в пресс-службе УГКЦ.

Главной темой Синода этого года была: "Душпастырское сопровождение пострадавших от войны". В то же время, это был крупнейший Синод епископов УГКЦ: в нем приняли участие 45 епископов и номинированный епископ Нью-Вестминстерской епархии.

После последнего рабочего заседания епископы процессически вышли из синодального зала заседаний в часовню Святого священномученика Иосафата.

Владыка Кеннет Новаковский, епископ Епархии Пресвятой семьи с резиденцией в Лондоне отметил, что Синод показался ему очень успешным.

"Мы имели возможность пообщаться не только с Папой Франциском, но и со многими его помощниками в разных дикастериях. Также у нас была встреча с нашим предыдущим апостольским нунцием в Великобритании архиепископом Клаудио Гуджеротти. Мне кажется, что эти разговоры были очень открытыми и мы очень открыты. Мы сообщили Его Святейшеству о том, что нас болит. Он послушал нас. По-моему, это был большой шаг с его стороны, чтобы исцелить те раны, которые мы сейчас чувствуем. , – сказал он.

Он также обратил внимание на то, что участниками Синода этого года стали 45 епископов. По его убеждению, это свидетельствует о развитии и единстве УГКЦ не только в Украине, но и во всем мире.

Фото: ugcc.ua

Что такое Синод епископов УГКЦ и почему он происходил в Риме

Синод епископов вместе с главой УГКЦ составляют высший законодательный, административный, душпастырский и судебный орган в Украинской греко-католической церкви. Хотя бы раз в год епископы со всего мира собираются в заранее определенном месте для живой встречи. На собраниях они

обсуждают текущее состояние Церкви, стоящие перед ней вызовы перспективы для дальнейшего развития;

творят законы, решения и постановления, необходимые для обеспечения пастырства;

осуществляют судебные дела, предусмотренные церковным законодательством, как высший трибунал Церкви.

Отдельная задача Синода – выбор новых епископов, совершаемый тайно.

После утверждения Синодом решений и постановлений, каждый епископ обязан обнародовать их в своей епархии или экзархате.

Ежегодно выбирается главная тема, которой посвящают значительную часть заседаний Собора.

Синод епископов Украинской греко-католической церкви в этом году длился с 3 по 13 сентября. В связи с военными действиями в Украине, вызванными полномасштабным вторжением РФ, его провели в Риме. На встречу собрались епископы УГКЦ по всему миру: США, Канады, Бразилии, Аргентины, Австралии, стран Западной и Центральной Европы, а также из Украины.

Во время Синода епископы имели возможность пообщаться с верующими в эмиграции, беженцами. Также важным мероприятием Синода стала встреча с Папой Франциском. Кроме того, состоялось паломничество Синода епископов УГКЦ и верных УГКЦ из Западной и Центральной Европы, в частности из Италии, ко гробу святого Иосафата по случаю 400-летия со дня его мученической смерти.

Во время встречи с епископами синода УГКЦ 6 сентября Франциск заявил , что "отдельная боль украинского народа в том, что он сомневается, с кем Папа" и заверил в своей поддержке Украины