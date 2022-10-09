Душ, на обед суп и рыба, а после работы играют футбол и читают географию Украины. В каких условиях живут пленные россияне

Об этом рассказали в репортаже ТСН .

Самому младшему среди пленных – 19 лет, самому старшему – 56. В учреждении содержатся военные из всех регионов РФ. Россияне были уверены, что их будут пытать, морить голодом и издеваться, но Украина относится к ним согласно международным конвенциям.

"После того, как очередной солдат "второй армии" мира переступает порог этого лагеря, он проходит ряд обязательных процедур. Среди них: сдача на хранение личных вещей, формы, медосмотр, получение белья и одежды. После этого пленные отправляются на 14-е. дневной карантин. Проще говоря, проходят адаптацию. Некоторые даже учат правильно пользоваться электрочайником и бойлером", - говорится в репортаже.

После прохождения карантина пленных отправляют в жилые корпуса, где они получают кровать, тумбочку для личных вещей и постельное белье. В случае объявления воздушной тревоги все пленные, независимо от времени суток, идут к укрытию.

"Как и требует международное законодательство, пленные в лагере имеют право на сон в течение 8 часов. Будят их в 6 утра, дают время на утренние процедуры. После завтрака пленные работают. Дальше по расписанию – обед. После завершения рабочего времени у них – досуг. По желанию и после согласования они могут даже играть в футбол на тюремном стадионе. После ужина также предоставляется свободное время. В 22:00 пленники имеют право уйти спать. В выходные к ним приезжает священник, но в лагере не напоминают, чтобы кто-то из россиян просил его выслушать исповедь.", - пишет журналист.

Российские пленные в свободное время также просят почитать книги. Это могут быть учебники по школьным дисциплинам: английский язык, география Украины, физика.

В рацион россиян входят борщ, рыба, салат и мясо.

По указанию разведки и военных, адрес "лагеря пленных" и количество находящихся там российских военных не разглашается.

"По мнению пенитенциариев, работающих с российскими пленными, около 60% последних после обмена вернутся в ряды захватчиков. Или нынешние российские власти вернут их принудительно", - пишут в итоге репортажа.

8 октября президент Владимир Зеленский заявил, что Украина гарантирует сохранение жизни всем россиянам, которые сдадутся в плен.

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