Дуров заявил, что работу Telegram могут ограничить в Украине и России на время войны, но через полчаса передумал

Об этом он написал в своем Telegram-канале.



Решение ограничить работу Telegram Дуров объяснил "распространением непроверенной информации" в мессенджере.



"Telegram-каналы все чаще становятся источником непроверенной информации, связанной с украинскими событиями. У нас нет физической возможности проверять все публикации каналов на достоверность.



Призываю пользователей из России и Украины с сомнением относиться к любым данным, которые распространяются в Telegram сейчас. Мы не хотим, чтобы Telegram использовался как инструмент, усиливающий конфликты и разжигающий межнациональную рознь.



В случае эскалации ситуации, мы рассмотрим возможность частично или полностью ограничить работу Telegram-каналов в привлеченных странах на время конфликта", - говорится в сообщении.

После многочисленных обращений Дуров изменил свое решение и пообещал не рассматривать такие меры."Многие пользователи обратились к нам с просьбой не рассматривать отключение Telegram-каналов на период конфликта, поскольку мы для них - единственный источник информации. В связи с этими обращениями мы решили не рассматривать такие меры. Однако еще раз прошу проверять еще раз и не принимать на веру данные, публикуемые в Telegram-каналах в этот непростой период», – написал он.