Дуров заявил, что работу Telegram могут ограничить в Украине и России на время войны, но через полчаса передумал
Основатель Telegram Павел Дуров заявил, что работу мессенджера могут частично или полностью остановить в Украине и России во время войны, но позже передумал
Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Решение ограничить работу Telegram Дуров объяснил "распространением непроверенной информации" в мессенджере.
"Telegram-каналы все чаще становятся источником непроверенной информации, связанной с украинскими событиями. У нас нет физической возможности проверять все публикации каналов на достоверность.
Призываю пользователей из России и Украины с сомнением относиться к любым данным, которые распространяются в Telegram сейчас. Мы не хотим, чтобы Telegram использовался как инструмент, усиливающий конфликты и разжигающий межнациональную рознь.
В случае эскалации ситуации, мы рассмотрим возможность частично или полностью ограничить работу Telegram-каналов в привлеченных странах на время конфликта", - говорится в сообщении.
После многочисленных обращений Дуров изменил свое решение и пообещал не рассматривать такие меры.
"Многие пользователи обратились к нам с просьбой не рассматривать отключение Telegram-каналов на период конфликта, поскольку мы для них - единственный источник информации. В связи с этими обращениями мы решили не рассматривать такие меры. Однако еще раз прошу проверять еще раз и не принимать на веру данные, публикуемые в Telegram-каналах в этот непростой период», – написал он.
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