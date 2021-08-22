"Дурная голова ногам покоя не дает", - Тягнибок о награждении Меркель Орденом Свободы

Об этом он заявил у себя в телеграм-канале, передает Еспресо.TV .



Свое мнение он объяснил следующими фактами:



"В угоду Путину Меркель вынуждает Украину к капитуляции (принятию закона об особом статусе Донбасса, реализации Минских соглашений и формулы Штайнмайера).



В угоду Путину Меркель лоббирует достройку "Северного потока-2".



В угоду Путину Меркель отказывается от участия в "Крымской платформе ".



Поэтому награждать главу немецкого правительства, считает политик, неуместно.



"А Зеленский - награждает Меркель Орденом Свободы. Второй высшей государственной наградой (после звание Героя Украины) и высокой, которой могут быть награждены иностранцы. Дурная голова ногам покоя не дает", - подытожил Тягнибок.



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