"Дурная голова ногам покоя не дает", - Тягнибок о награждении Меркель Орденом Свободы
Глава партии "Свобода" Олег Тягнибок осудил награждение в воскресенье, 22 августа 2021 года, федерального канцлера Германии Ангелы Меркель украинским Орденом Свободы
Об этом он заявил у себя в телеграм-канале, передает Еспресо.TV .
Свое мнение он объяснил следующими фактами:
"В угоду Путину Меркель вынуждает Украину к капитуляции (принятию закона об особом статусе Донбасса, реализации Минских соглашений и формулы Штайнмайера).
В угоду Путину Меркель лоббирует достройку "Северного потока-2".
В угоду Путину Меркель отказывается от участия в "Крымской платформе ".
Поэтому награждать главу немецкого правительства, считает политик, неуместно.
"А Зеленский - награждает Меркель Орденом Свободы. Второй высшей государственной наградой (после звание Героя Украины) и высокой, которой могут быть награждены иностранцы. Дурная голова ногам покоя не дает", - подытожил Тягнибок.
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