Duracell объявил о выходе с рынка РФ, - росСМИ

Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на письмо компании.

В компании телеграмм-канала Mash подтвердили, что решение уйти приняли акционеры. Распорядились расторгнуть все действующие контракты в одностороннем порядке, распродать запасы, рассчитаться с персоналом, разослать партнерам письма и благодарности за возможность зарабатывать деньги в России.

Там сообщили, что производитель уходит из страны из-за полного прекращения поставок продукции с завода в Бельгии.

Duracell – торговая марка бытовых батареек, выпускаемых транснациональной компанией Procter & Gamble,