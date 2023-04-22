Duracell объявил о выходе с рынка РФ, - росСМИ
Один из крупнейших производителей батареек Duracell заявил о своем выходе с рынка России
Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на письмо компании.
В компании телеграмм-канала Mash подтвердили, что решение уйти приняли акционеры. Распорядились расторгнуть все действующие контракты в одностороннем порядке, распродать запасы, рассчитаться с персоналом, разослать партнерам письма и благодарности за возможность зарабатывать деньги в России.
Там сообщили, что производитель уходит из страны из-за полного прекращения поставок продукции с завода в Бельгии.
Duracell – торговая марка бытовых батареек, выпускаемых транснациональной компанией Procter & Gamble,
- Накануне стало известно, что компания Henkel продает свой бизнес в России.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.69
Покупка 37.69Продажа 38.45
-
EUR
Покупка 40.96Продажа 41.93
- Актуальное
- Важное