На таких темах акцентируют международные издания на утро 2 августа.

Дунайские порты под российской угрозой

После крушения черноморского зернового соглашения малые порты на Дунае стали единственным выходом для миллионов тонн украинского зерна, пишет The New York Times.

В издании напоминают, когда Россия заблокировала украинские порты на Черном море после своего полномасштабного вторжения, зерно, которое могло бы прокормить миллионы людей по всему миру, накапливалось и стояло. Сырое железо, которое обеспечивало около 30% американских сталелитейных заводов, перестало поступать. Приблизительно половина мировых поставок неона, используемого в лазерах для производства микросхем, была изъята с рынка.

Несмотря на действие черноморского зернового соглашения, Дунайские порты также начали приобретать для Украины важное значение, а после его прекращения сейчас – тем более.

"Дунай – это наши морские ворота в Европу и мир", – цитирует издание генерального директора киевского экономического аналитического центра GMK Станислава Зинченко.

Речные порты расположены в нижнем течении Дуная, где он образует часть границы Украины с Румынией перед впадением в Черное море. До войны дунайские порты практически не использовались. По данным отраслевых аналитиков, в последние месяцы на них приходится примерно треть сельскохозяйственного экспорта, в том числе и зерна.

Россия четко дала понять, подчеркивают в NYT, что любое судно, входящее в Черное море, подвергается риску, создавая фактическую блокаду и угрожая судьбе дунайских портов. Почти ежедневно российские ракеты и беспилотники наносят удары по украинским портам, в том числе по одному из них на Дунае – он расположен всего в нескольких сотнях футов от Румынии. Кремль предупредил, что "все суда, следующие водами Черного моря в украинские порты", будут "рассматриваться как потенциальные перевозчики военных грузов".

По мнению главы Института стратегических черноморских исследований Андрея Клименко, Россия явно надеется, что неявная угроза преследования и насилия запугивает международные судоходные компании и моряков.

Украинские официальные лица усиливают свои призывы к международному вмешательству, чтобы положить конец тому, что они называют морской тиранией Москвы.

"Россия должна прекратить использовать голод как оружие и угрожать наиболее уязвимым слоям населения мира продовольственной нестабильностью", – заявляет также и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

До полномасштабного вторжения России дунайские порты были второстепенными, но теперь украинские порты на реке – Измаил, Рени и Усть-Дунайск – жизненно важная экономическая связь с Европой.

В мае прошлого года экспорт сельскохозяйственной продукции из этих портов вырос до 800 000 тонн, в то время как до войны он был практически нулевым. В следующем месяце они экспортировали 1,3 миллиона тонн. А уже в мае 2023 года экспорт составил более трех миллионов тонн.

Такой рост речных портов называют настоящим чудом, однако давшийся Украине нелегко.

Фото: reuters

Плана учений украинских пилотов на F-16 до сих пор нет

США все еще ждут от европейских чиновников окончательного плана подготовки украинских пилотов на истребителях F-16, который в Америке должны будут утвердить, прежде чем начнется программа, сообщает CNN.

Президент Украины и европейские чиновники публично заявили, что обучение должно начаться в этом месяце, однако через два месяца после того, как Джо Байден объявил о поддержке США обучения украинских пилотов на F-16, остается ряд важных деталей, которые необходимо согласовать.

"США все еще должны одобрить передачу специального оборудования и материалов для F-16, в частности, летных тренажеров и учебных пособий. Но официальные лица сообщили CNN, что администрация Байдена еще не получила окончательного плана обучения от европейцев, а это значит, что США пока нет на чем ставить подпись", – подчеркивают в издании.

Также до сих пор непонятно, какие страны предоставят самолеты F-16 для участия в программе обучения, а затем и самой Украине после завершения программы. Передача самолетов Украине потребует отдельного разрешения США.

Вместе с тем США все еще решают, отправлять ли американских пилотов для помощи в обучении украинцев, но никаких решений не примут до тех пор, пока не будет утвержден окончательный план тренировок.

Представитель Министерства обороны Дании предоставил CNN одностраничную концепцию обучения, в которой указано, что курс будет направлен на подготовку пилотов и наземного экипажа в течение шести месяцев и будет проходить в разных местах, в том числе на базе в Дании.

В концепции подготовки также отмечено, что коалиция согласилась поддержать обучение "языковыми экспертами, пилотами, наземным экипажем, инструкторами, самолетами или финансированием, если это необходимо". Ожидается, что Украина предоставит "квалифицированный персонал, способный пройти необходимые языковые, медицинские и тесты безопасности".

Программа обучения поддерживается коалицией из 11 стран НАТО и требует официального одобрения США, поскольку F-16 является американской технологией.

Предварительно сам курс будет проводиться в Дании и Румынии с помощью Нидерландов, Бельгии, Канады, Люксембурга, Норвегии, Польши, Португалии, Швеции и Великобритании. Но детали, даты, места проведения и продолжительность учебной программы "все еще прорабатываются", как отметил координатор Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.

Украинцы уже приезжали в США на военные учения в прошлом, в частности на зенитно-ракетных комплексах Patriot в Форт-Силл в Оклахоме. Но американские официальные лица подчеркнули, что все тренировки на F-16 будут проходить в Европе. Количество украинских пилотов, которые пройдут обучение, также не определено, но в служебной записке ВВС США рекомендовано, чтобы группа состояла из 10-12 участников.

Украинцам также придется преодолеть еще одно ключевое препятствие прежде, чем они смогут тренироваться на F-16: знание английского языка. В докладной записке ВВС Украины уровень владения английским языком пилотов назван "проблемой, вызывающей беспокойство", и отмечено, что "для большинства пилотов начального состава будет необходима дополнительная языковая подготовка".

Вместе с тем американские официальные лица подчеркнули, что они не будут препятствовать обучению F1-6, а советник по национальной безопасности Джейк Салливан заявил в прошлом месяце в интервью CNN, что США окажут необходимую поддержку программе, "как только европейцы будут готовы".

Фото: gettyimages