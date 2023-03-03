"Думаю, не сейчас": премьер Южной Кореи об отправке летального оружия в Украину
Премьер-министр Южной Кореи Хан Дак Су заявил, что еще не решил, отправлять ли в Украину летальное оружие
Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на премьера Южной Кореи.
Хан заявил, что для Украины увеличат финансовую поддержку в этом году, в том числе и мощности по производству электричества.
"Мы достаточно поддерживаем Украину, и в этом году мы решили, что мы увеличим нашу поддержку на сумму 130 миллионов долларов, и мы пытаемся поддержать их в плане возможностей производства электроэнергии", - сказал Хан.
Относительно рассмотрения возможности отправки летального оружия в Украину, премьер-министр ответил: "Не сейчас. Думаю".
"Будем ли мы идти в поддержку летального оружия, мы еще не решили по этому вопросу", - добавил Хан.
- 19 января Пентагон обратился в вооруженные силы США в Южной Корее (USFK) с просьбой передать для поддержки Украины часть своего оборудования.
- 30 января Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал Южную Корею увеличить военную поддержку Украины, сославшись на другие страны, изменившие свою политику отказа от поставок оружия.
- Кроме того, стало известно, что правительство Республики Корея в марте планирует принять план разработки новой усовершенствованной управляемой ракеты, способной поражать позиции северокорейских артиллерийских установок большой дальности, спрятанные в горной местности.
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