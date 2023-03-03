Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на премьера Южной Кореи.

Хан заявил, что для Украины увеличат финансовую поддержку в этом году, в том числе и мощности по производству электричества.

"Мы достаточно поддерживаем Украину, и в этом году мы решили, что мы увеличим нашу поддержку на сумму 130 миллионов долларов, и мы пытаемся поддержать их в плане возможностей производства электроэнергии", - сказал Хан.

Относительно рассмотрения возможности отправки летального оружия в Украину, премьер-министр ответил: "Не сейчас. Думаю".

"Будем ли мы идти в поддержку летального оружия, мы еще не решили по этому вопросу", - добавил Хан.