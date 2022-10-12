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Главная война с Россией "Думаю, нам удастся": Стефанчук об изгнании РФ из ООН

"Думаю, нам удастся": Стефанчук об изгнании РФ из ООН

12 октября, 2022 среда
21:47
война с Россией Руслан Стефанчук

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук рассчитывает, что Украине удастся лишить Россию членства в ООН и Совбезе ООН

Об этом он сказал в эфире телемарафона, сообщает Интерфакс.

Стефанчук отметил, что Россия не предприняла никаких юридических действий, чтобы попасть в организацию Объединенных Наций, и в то же время злоупотребляет своим правом налагать вето на решения, которые, в частности, касаются ее самой.

"Мы как страна, являющаяся учредителем Организации Объединенных Наций, правомерно обращаемся к ООН с требованием рассмотреть этот вопрос, юридически решить это и лишить Россию права участия и в ООН, и в Совбезе ООН как постоянного члена. Я думаю, что нам это удастся, поскольку юридическая составляющая свидетельствует о том, что Россия не должна находиться там, где находятся цивилизованные страны..." - сказал Стефанчук.

По его словам, далее внесенный украинской делегацией проект представления должны рассмотреть соответствующие службы ООН, и после этого он может быть принят на уровне самой Организации.

Он отметил, что Россия попытается заблокировать принятие данного решения, а значит, необходимо создать отдельную процедуру, которая ограничит это право для РФ.

"Я понимаю, что здесь может быть применено и блокирующее право Российской Федерации. Значит, нужно переходить к решению таких вопросов по отдельной процедуре, которая будет нивелировать право организации, по которой ведется либо расследование, либо обвинение в геноциде, агрессии и т.п., иметь свое право на ветирование", - прокомментировал глава Верховной Рады.

Ранее украинская делегация в Парламентской Ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) зарегистрировала проект Резолюции по лишению России членства в ООН.

В документе отмечается, что РФ злоупотребляет правом вето, тем самым блокируя любую негативную реакцию ООН на войну, которую сама и начала.

Автор проекта представления - народный депутат Украины, член парламентской делегации в ПАСЕ Дмитрий Наталуха - также отмечает, что у России нет никаких правовых оснований находиться в ООН. Ей предлагается либо подать заявку на членство в ООН, как все страны, либо немедленно быть исключенной из Совета Безопасности.

  • Российская Федерация выступила за тайное голосование за резолюцию ООН об осуждении аннексии областей Украины, однако большинство представителей стран этого не поддержали.

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Руслан Стефанчук
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