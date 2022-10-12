"Думаю, нам удастся": Стефанчук об изгнании РФ из ООН

Об этом он сказал в эфире телемарафона, сообщает Интерфакс.

Стефанчук отметил, что Россия не предприняла никаких юридических действий, чтобы попасть в организацию Объединенных Наций, и в то же время злоупотребляет своим правом налагать вето на решения, которые, в частности, касаются ее самой.

"Мы как страна, являющаяся учредителем Организации Объединенных Наций, правомерно обращаемся к ООН с требованием рассмотреть этот вопрос, юридически решить это и лишить Россию права участия и в ООН, и в Совбезе ООН как постоянного члена. Я думаю, что нам это удастся, поскольку юридическая составляющая свидетельствует о том, что Россия не должна находиться там, где находятся цивилизованные страны..." - сказал Стефанчук.

По его словам, далее внесенный украинской делегацией проект представления должны рассмотреть соответствующие службы ООН, и после этого он может быть принят на уровне самой Организации.

Он отметил, что Россия попытается заблокировать принятие данного решения, а значит, необходимо создать отдельную процедуру, которая ограничит это право для РФ.

"Я понимаю, что здесь может быть применено и блокирующее право Российской Федерации. Значит, нужно переходить к решению таких вопросов по отдельной процедуре, которая будет нивелировать право организации, по которой ведется либо расследование, либо обвинение в геноциде, агрессии и т.п., иметь свое право на ветирование", - прокомментировал глава Верховной Рады.

Ранее украинская делегация в Парламентской Ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) зарегистрировала проект Резолюции по лишению России членства в ООН.

В документе отмечается, что РФ злоупотребляет правом вето, тем самым блокируя любую негативную реакцию ООН на войну, которую сама и начала.

Автор проекта представления - народный депутат Украины, член парламентской делегации в ПАСЕ Дмитрий Наталуха - также отмечает, что у России нет никаких правовых оснований находиться в ООН. Ей предлагается либо подать заявку на членство в ООН, как все страны, либо немедленно быть исключенной из Совета Безопасности.

Российская Федерация выступила за тайное голосование за резолюцию ООН об осуждении аннексии областей Украины, однако большинство представителей стран этого не поддержали.

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