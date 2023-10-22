Думаю, Италия победит Украину. Иначе будет катастрофа, – президент УЕФА об отборе на Евро-2024

Об этом сообщает La Presse.

"Италия должна квалифицироваться на Евро-2024. Иначе это будет катастрофа. Сборная Италии слишком важна. Я думаю, что Италия выиграет у Украины", - сказал президент УЕФА Александер Чеферин в кулуарах Франкфуртской книжной ярмарки.

Сборная Украины по квалификации Евро-2024

Украина победила Мальту со счетом 3:1, набрала 13 очков и занимает второе место в группе C. Мальта не набрала ни одного зачетного пункта.

Сборная Англии обыграла Италию (3:1) и вышла на Евро-2024. Сейчас англичане возглавляют группу с 16 очками. Италия третья с 10 очками. Македонцы имеют 7 пунктов в активе.

Италия и Англия и Северная Македония имеют по одному матчу в запасе.

Последний матч отбора Украины проведет 20 ноября. В Германии сборная сыграет против Италии.

В финальную часть Евро-2024 выйдут две лучшие команды из группы.

Фото: Фото: flashscore