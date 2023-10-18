"Думаю, что мне очень мало осталось в большом спорте", - Усик

Об этом сообщает ютуб-канал USYK17.

"Каждый день. Каждый день у меня мысли о моем будущем, о боксе, о жизни, о большом поединке. В какой-то момент, ложась спать после молитвы я подумал: "Зачем я об этом все думаю?". Но каждый день я думаю о боксе, карьере, которая еще на хорошей стадии. У меня есть желание, я хочу тренироваться, хочу боксировать", – говорит Александр Усик.

Боксер уверен, что ему осталось мало времени в большом спорте.

"Но будем реалистами, я думаю, что мне очень мало осталось в большом спорте. Действительно, я подхожу к тому моменту, когда нужно задумываться о другом виде деятельности, которым ты будешь заниматься после завершения своей профессиональной карьеры", - сказал Усик.

В январе 2024 года Александру Усику исполнится 37 лет.

Бой Усик – Фьюри

Официальная дата проведения боя Усик – Фьюри пока неизвестна. По информации ESPN, поединок пройдет в декабре 2023-го или в январе 2024 года в Саудовской Аравии, в Рияде.

Александр Усик и Тайсон Фьюри сразятся за звание абсолютного чемпиона мира в сверхтяжелом весе. Украинец является чемпионом мира в тяжелом весе по версиям WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).

Тайсон Фьюри владеет титулом WBC (Всемирного боксерского совета). 28 октября он встретится с бойцом смешанных единоборств Фрэнсисом Нганну из Франции.