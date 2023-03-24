Женщина еще с 2014 года помогает ветеранкам войны, оказывает психологическую и юридическую помощь. В настоящее время всячески поддерживает семьи пропавших без вести.

Как выглядит процесс поиска пропавших без вести, какую помощь организуют семьям и счастливые истории возвращения?