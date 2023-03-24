Думали, что 200-й, а оказался жив: как ищут пропавших без вести военных. Мария Петришин в проекте "Война и волонтеры"
24 марта в 17:00 в эфире You Tube телеканала Эспрессо в программе "Война и волонтеры" с ведущей Кристиной Парубий будем говорить с координатором Уполномоченного по лицам пропавших без вести при особых обстоятельствах во Львовской области Марией Петришин
Женщина еще с 2014 года помогает ветеранкам войны, оказывает психологическую и юридическую помощь. В настоящее время всячески поддерживает семьи пропавших без вести.
Как выглядит процесс поиска пропавших без вести, какую помощь организуют семьям и счастливые истории возвращения?
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
38.02
Покупка 38.02Продажа 38.79
-
EUR
Покупка 40.57Продажа 41.47
- Актуальное
- Важное