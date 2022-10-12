"Думал, что в Киеве его встретят с распростертыми объятиями": Байден назвал главную ошибку Путина
Президент США Джо Байден назвал президента РФ Владимира Путина рациональным игроком, просчитавшимся в войне с Украиной
Об этом сообщает CNN .
"Я думаю, что он рациональный игрок, который значительно просчитался. Если вы послушаете речь, которую он произнес после того, как принималось это решение, то он говорил о всей идее - он нуждался в том, чтобы быть лидером России, объединяющим всех русскоязычных. Я думаю, что это иррационально", - сказал Байден.
Байден отметил, что Путин просчитался, когда думал, что его с распростертыми объятиями будут встречать в Киеве.
"Я думаю, что его цели не были рациональными. Он думал, что его встретят с распростертыми объятиями, что Киев - это дом матери-России, и это место, где его встретят. Но я думаю, что он абсолютно просчитался", - сказал президент США Джо Байден.
- 10 октября Байден заявил, что США решительно осуждают ракетные удары России по территории Украины.
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