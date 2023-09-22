"Думаете, Польша просто так давит бедную Украину?": Лукашенко запустил в отношении Зеленского пренебрежительный нарратив
Белорусский диктатор Александр Лукашенко продвигает пренебрежительные пророссийские нарративы по отношению к Украине и Владимиру Зеленскому
Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации.
"Вы думаете, что Польша просто так сегодня давит эту бедную Украину? Да нет, уже через океан отмашку дали", - заявил самопровозглашенный президент Беларуси.
По словам Лукашенко, Запад якобы планирует "сливать" Владимира Зеленского из-за того, что он уже "надоел".
Белорусский диктатор продолжает транслировать российские нарративы, цель которых – подорвать авторитет украинского президента и ослабить поддержку Украины со стороны западных партнеров. Кроме этого, подобные нарративы преследуют цель создать впечатление, будто Зеленский является слабым и некомпетентным лидером, который не может обеспечить успех Украины в войне", - объясняет ЦПД.
В то же время в Центре подчеркнули, что Запад продолжает поддерживать украинский народ в войне против страны-террористки и направлять военную помощь.
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