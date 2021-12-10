"Думает стать инфлюэнсером": Маск продал акций Tesla еще на $960 млн

Об этом сообщает Bloomberg.



Издание отмечает, что Маск 5 недель подряд продает акции Tesla, за это время он продал их на $11,8 млрд.



Через несколько часов после публикации документов о транзакции Маск спросил совета в Twitter, стоит ли ему уволиться и стать инфлюэнсером.



"Я думаю о том, чтобы бросить работу и стать блоггером на полную ставку, что думаете об этом", – написал он.

Напомним, 31 октября предприниматель и изобретатель Илон Маск заявил, что готов потратить часть собственного состояния на то, чтобы спасти человечество от недоедания.

7 ноября 2021 года Маск попросил подписчиков в twitter решить судьбу его пакета акций Tesla стоимостью $21 млрд.

Акции Tesla снизились на 2% до $983,90 перед началом торгов 10 декабря. Они упали на 18% с пика 4 ноября на фоне продаж Маском своих акций.По информации Bloomberg Billionaires Index, Маск является самым богатым человеком в мире, с $266 млрд, его состояние в этом году выросло на $110 млрд.

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