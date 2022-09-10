Думаем на два шага вперед: Порошенко с волонтерами передают на фронт сотни печек-буржуек и радиостанций
Петр Порошенко с волонтерами ОО "Справа Громад" передают на фронт печки-буржуйки. Порошенко отмечает: идут холода, и надо позаботиться, чтобы у ребят на передовой было чем согреться
Об этом сообщает официальный сайт "Европейской Солидарности".
"Вооруженные Силы Украины продвигаются вперед, освобождая населенные пункты и наших соотечественников на Харьковщине и Херсонщине. Мы же держим за них кулаки и думаем на два шага вперед, как обеспечить каждого украинского воина всем необходимым", - объясняет Порошенко.
"Вы уже привыкли за более чем полгода войны, что наша команда сконцентрирована на очень высокотехнологичных вещах: на стратегических дронах, на роботах, на бронетехнике. Ну и на пикапах, бронежилетах, касках, радиостанциях. Но близится зима. Будет холодно. И кроме генераторов мы решили обеспечить наших защитников буржуйками", – объясняет Порошенко.
Волонтеры знают, буржуйка нужна в каждом окопе, в каждой землянке.
"Буржуйки очень хорошо греют. Дрова в них горят по 8-10 часов. Можно заложить полный комплект и не вставать для того, чтобы подкинуть дров", – говорит Петр Порошенко.
"Благодаря нашей с вами инициативе – нашим воинам будет тепло зимой, и от буржуек, и от тепла наших сердец", – отмечает Порошенко.
Фонд Порошенко с волонтерами также передают во вновь бригаду более 200 радиостанций Motorola и оснащение для связи.
На днях Порошенко вместе с послом Эстонии побывал на испытаниях беспилотного робота Themis для эвакуации раненых. Уникальную машину, производимую в Эстонии для армий стран-членов НАТО, Петр Порошенко передал парамедикам батальона "Госпитальеры".
Как известно, за полгода после начала широкомасштабного вторжения российской армии структуры Порошенко с волонтерами передали в ВСУ помощь на сумму почти 46 млн долларов США. На эти средства были приобретены тысячи бронежилетов и кевларовых шлемов, оружие, сотни автомобилей на нужды фронта, в том числе бронемашины, грузовики и пикапы, тепловизоры, сотни дронов, электрогенераторы, цифровые радиостанции, старлинки, военная одежда, турникеты, натовские аптечки, системы очистки воды и средства для строительства.
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