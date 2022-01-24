Дума РФ рассмотрит признание "республик" ОРДЛО в феврале

Об этом сообщает РИА Новости.



Дума согласовала дату в понедельник, 24 января.



19 января в российскую Госдуму внесли проект обращения к президенту Владимиру Путину с просьбой признать так называемые Донецкую и Луганскую "народные республики".



По их словам, признание создаст основания для обеспечения гарантий безопасности и защиты этих народов от внешних угроз и реализации политики геноцида в отношении жителей республик. Это также поможет укреплению мира и региональной стабильности и начнет процесс международного признания обоих государств.



Кроме того, депутаты призвали как можно быстрее начать переговоры с ДНР и ЛНР для создания правовой основы межгосударственных отношений.