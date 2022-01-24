Дума РФ рассмотрит признание "республик" ОРДЛО в феврале
Госдума РФ рассмотрит проект обращения к президенту РФ Владимиру Путину о признании "республик ЛДНР" в феврале
Об этом сообщает РИА Новости.
Дума согласовала дату в понедельник, 24 января.
19 января в российскую Госдуму внесли проект обращения к президенту Владимиру Путину с просьбой признать так называемые Донецкую и Луганскую "народные республики".
По их словам, признание создаст основания для обеспечения гарантий безопасности и защиты этих народов от внешних угроз и реализации политики геноцида в отношении жителей республик. Это также поможет укреплению мира и региональной стабильности и начнет процесс международного признания обоих государств.
Кроме того, депутаты призвали как можно быстрее начать переговоры с ДНР и ЛНР для создания правовой основы межгосударственных отношений.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
28.34
Покупка 28.34Продажа 28.66
-
EUR
Покупка 31.97Продажа 32.46
- Актуальное
- Важное