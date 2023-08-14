"Духовное обновление культурой": в Киево-Печерской лавре состоится презентация программы для военных
В понедельник, 14 августа, в Национальном заповеднике "Киево-Печерская лавра" состоится презентация программы "Духовное восстановление культурой", предусматривающей моральную поддержку украинских военных
Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры и информационной политики Украины.
Программа реализуется при поддержке благотворительного фонда "Украинская Лавра", Министерства культуры и информационной политики, а также Министерства обороны Украины.
Цель этой программы состоит в моральной и духовной поддержке украинских военнослужащих после их испытаний на фронте из-за погружения в культурно-историческое пространство Киево-Печерской лавры.
Событие запланировано на 16:00. К этому времени состоится встреча участников и представителей СМИ возле Всехсвятской церкви и встреча с военными капелланами во время мастер-класса по иконописи в Национальной академии руководящих кадров культуры и искусств.
Затем на брифинге возле Успенского собора примут участие:
- и.о. министра культуры и информационной политики Ростислав Карандеев;
- заместитель Министра обороны Украины Анна Маляр;
- и.о. генеральный директор Национального заповедника "Киево-Печерская лавра" Максим Остапенко;
- и.о. наместника Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры (мужского монастыря) архимандрит Авраамия;
- полковник и начальник Службы военного капелланства ВСУ Аппарата Главнокомандующего Вооруженными силами Алексей Терещук;
- руководитель программы "Духовное восстановление культурой" Игорь Терещенко;
- директор Благотворительного фонда "Украинская Лавра" Олег Марголин.
Организаторы сообщают, что в рамках реализации программы предусмотрено пребывание военных на территории заповедника продолжительностью от 1 до 7 дней с погружением в атмосферу и духовное пространство Киево-Печерской лавры. Во время пребывания военных будут приобщаться к культурно-образовательным активностям, духовным и религиозным практикам, мастер-классам, экскурсиям и т.д.
"При работе с военными внимание сосредоточено на том, чтобы дать возможность участникам в спокойной атмосфере восстанавливаться, знакомиться с богатой культурно-исторической и духовной историей Украины, познавать себя. Благодаря общению с духовенством, историками, искусствоведами, археологами во время пребывания в Лавре, осознание тяготности истории, причастности к ней каждый участник может открыть в себе какие-то новые способности и ощущения. Вовлеченные в программу воины смогут понять, как люди в исторической ретроспективе преодолевали проблемы, похожие на настоящее в контексте созидания, из-за посттравматичного роста", - говорится в сообщении.
- В мае комиссия Министерства культуры и информационной политики передала в использование Национальному заповеднику "Киево-Печерская лавра" 16 корпусов, которыми пользовалась УПЦ МП.
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