Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры и информационной политики Украины.

Программа реализуется при поддержке благотворительного фонда "Украинская Лавра", Министерства культуры и информационной политики, а также Министерства обороны Украины.

Цель этой программы состоит в моральной и духовной поддержке украинских военнослужащих после их испытаний на фронте из-за погружения в культурно-историческое пространство Киево-Печерской лавры.

Событие запланировано на 16:00. К этому времени состоится встреча участников и представителей СМИ возле Всехсвятской церкви и встреча с военными капелланами во время мастер-класса по иконописи в Национальной академии руководящих кадров культуры и искусств.

Затем на брифинге возле Успенского собора примут участие:

и.о. министра культуры и информационной политики Ростислав Карандеев;

заместитель Министра обороны Украины Анна Маляр;

и.о. генеральный директор Национального заповедника "Киево-Печерская лавра" Максим Остапенко;

и.о. наместника Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры (мужского монастыря) архимандрит Авраамия;

полковник и начальник Службы военного капелланства ВСУ Аппарата Главнокомандующего Вооруженными силами Алексей Терещук;

руководитель программы "Духовное восстановление культурой" Игорь Терещенко;

директор Благотворительного фонда "Украинская Лавра" Олег Марголин.

Организаторы сообщают, что в рамках реализации программы предусмотрено пребывание военных на территории заповедника продолжительностью от 1 до 7 дней с погружением в атмосферу и духовное пространство Киево-Печерской лавры. Во время пребывания военных будут приобщаться к культурно-образовательным активностям, духовным и религиозным практикам, мастер-классам, экскурсиям и т.д.

"При работе с военными внимание сосредоточено на том, чтобы дать возможность участникам в спокойной атмосфере восстанавливаться, знакомиться с богатой культурно-исторической и духовной историей Украины, познавать себя. Благодаря общению с духовенством, историками, искусствоведами, археологами во время пребывания в Лавре, осознание тяготности истории, причастности к ней каждый участник может открыть в себе какие-то новые способности и ощущения. Вовлеченные в программу воины смогут понять, как люди в исторической ретроспективе преодолевали проблемы, похожие на настоящее в контексте созидания, из-за посттравматичного роста", - говорится в сообщении.