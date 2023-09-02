Духовник Медведчука и Марченко по-прежнему живет в Киево-Печерской Лавре, - "Схемы"
Личный духовник семьи обвиняемого в госизмене кума Путина Виктора Медведчука и его супруги Оксаны Марченко продолжает проживать в Киево-Печерской лавре как монах Украинской православной церкви (Московского патриархата)
Об этом в интервью, вышедшему 2 сентября 2023 года, проекту Радио Свобода "Схемы" рассказал исполняющий обязанности наместника Киево-Печерской лавры архимандрит Авраамий.
"Оксана Марченко посещала Лавру. У нее был духовник, который занимался, я так понимаю, их семьей в целом. Занимался духовной опекой", - сказал архимандрит.
На уточнение журналиста, где он сейчас, Авраамий ответил, что в Лавре.
"Духовный наставник семьи Медведчук-Марченко – архимандрит УПЦ (МП) Дамиан (Радзиховский). Он появлялся в одной из серий фильма "Паломница", который Оксана Марченко выпустила в 2021 году и в котором пропагандирует российское православие в Украине и его носителя, Украинская православная церковь, подчиненная Московскому патриархату и являющаяся частью Русской православной церкви (РПЦ)", - отмечает по этому поводу Радио Свобода.
В том фильме Радзиховский проводит для жены Медведчука экскурсию по лаврским пещерам.
- Архимандрит Авраамий перешел из УПЦ (МП) в Православную церковь Украины (ВЦУ). В ответ на его призыв так же поступила часть братии.
- Церковь Московского патриархата продолжает контролировать некоторые сооружения в нижней части (Нижней лавре) Киево-Печерской лавры, имеющей статус национального заповедника и находящегося в государственной собственности.
- Бывший наместник Лавры митрополит Павел (Лебедь) находится под круглосуточным домашним арестом .
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