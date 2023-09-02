Духовник Медведчука и Марченко по-прежнему живет в Киево-Печерской Лавре, - "Схемы"

Об этом в интервью, вышедшему 2 сентября 2023 года, проекту Радио Свобода "Схемы" рассказал исполняющий обязанности наместника Киево-Печерской лавры архимандрит Авраамий.

"Оксана Марченко посещала Лавру. У нее был духовник, который занимался, я так понимаю, их семьей в целом. Занимался духовной опекой", - сказал архимандрит.

На уточнение журналиста, где он сейчас, Авраамий ответил, что в Лавре.

"Духовный наставник семьи Медведчук-Марченко – архимандрит УПЦ (МП) Дамиан (Радзиховский). Он появлялся в одной из серий фильма "Паломница", который Оксана Марченко выпустила в 2021 году и в котором пропагандирует российское православие в Украине и его носителя, Украинская православная церковь, подчиненная Московскому патриархату и являющаяся частью Русской православной церкви (РПЦ)", - отмечает по этому поводу Радио Свобода.

В том фильме Радзиховский проводит для жены Медведчука экскурсию по лаврским пещерам.