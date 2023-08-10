Духовная независимость, Формула мира и возвращение детей: Зеленский встретился с представителем Патриарха Варфоломея
Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с прибывшим в нашу страну представителем Вселенского Патриархата митрополитом Халкедонским Эммануилом
Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
Глава государства отметил, что визит митрополита - очень важный сигнал поддержки Украины и украинского народа со стороны Вселенского Патриархата во время полномасштабной войны, развязанной Россией.
"Я очень ценю тот диалог, который мы продолжили с Его Всесвятостью Вселенским Патриархом Варфоломеем во время моего недавнего визита в Турцию. Это было очень важно", - подчеркнул Зеленский.
Президент передал Вселенскому Патриарху приглашение посетить Украину.
Со своей стороны митрополит Халкедонский Эммануил передал Главе государства наилучшие пожелания от Его Всесвятости.
"Мы очень сильно поддерживаем вас в этот трудный момент. Вы можете быть уверены в нашей поддержке и во всем, что мы можем сделать от имени Вселенского Патриархата", – отметил он.
В ходе разговора было уделено внимание духовной независимости Украины, обсуждению Украинской формулы мира, а также вопросу возвращения детей, незаконно депортированных из нашей страны.
- 22 марта Вселенский Патриарх Варфоломей назвал Русскую православную церковь ответственной за военные преступления РФ в Украине.
- 11 мая с благословения и при личном участии Патриарха Варфоломея в храме Святого Николая в Стамбуле состоялась литургия на украинском языке.
- 8 июля состоялась встреча президента Украины Владимира Зеленского с Вселенским Патриархом Варфоломеем в Стамбуле, где обсудили украинскую Формулу мира. Президент также принял участие в поминальном молебне о жертвах войны в Украине.
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