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Духовная независимость, Формула мира и возвращение детей: Зеленский встретился с представителем Патриарха Варфоломея

10 августа, 2023 четверг
20:05
Общество

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с прибывшим в нашу страну представителем Вселенского Патриархата митрополитом Халкедонским Эммануилом

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Глава государства отметил, что визит митрополита - очень важный сигнал поддержки Украины и украинского народа со стороны Вселенского Патриархата во время полномасштабной войны, развязанной Россией.

"Я очень ценю тот диалог, который мы продолжили с Его Всесвятостью Вселенским Патриархом Варфоломеем во время моего недавнего визита в Турцию. Это было очень важно", - подчеркнул Зеленский.

Президент передал Вселенскому Патриарху приглашение посетить Украину.

Со своей стороны митрополит Халкедонский Эммануил передал Главе государства наилучшие пожелания от Его Всесвятости.

"Мы очень сильно поддерживаем вас в этот трудный момент. Вы можете быть уверены в нашей поддержке и во всем, что мы можем сделать от имени Вселенского Патриархата", – отметил он.

В ходе разговора было уделено внимание духовной независимости Украины, обсуждению Украинской формулы мира, а также вопросу возвращения детей, незаконно депортированных из нашей страны.

  • 22 марта Вселенский Патриарх Варфоломей назвал Русскую православную церковь ответственной за военные преступления РФ в Украине.
  • 11 мая с благословения и при личном участии Патриарха Варфоломея в храме Святого Николая в Стамбуле состоялась литургия на украинском языке.
  • 8 июля состоялась встреча президента Украины Владимира Зеленского с Вселенским Патриархом Варфоломеем в Стамбуле, где обсудили украинскую Формулу мира. Президент также принял участие в поминальном молебне о жертвах войны в Украине.
Владимир Зеленский
патриарх Варфоломей
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