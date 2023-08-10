Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Глава государства отметил, что визит митрополита - очень важный сигнал поддержки Украины и украинского народа со стороны Вселенского Патриархата во время полномасштабной войны, развязанной Россией.

"Я очень ценю тот диалог, который мы продолжили с Его Всесвятостью Вселенским Патриархом Варфоломеем во время моего недавнего визита в Турцию. Это было очень важно", - подчеркнул Зеленский.

Президент передал Вселенскому Патриарху приглашение посетить Украину.

Со своей стороны митрополит Халкедонский Эммануил передал Главе государства наилучшие пожелания от Его Всесвятости.

"Мы очень сильно поддерживаем вас в этот трудный момент. Вы можете быть уверены в нашей поддержке и во всем, что мы можем сделать от имени Вселенского Патриархата", – отметил он.

В ходе разговора было уделено внимание духовной независимости Украины, обсуждению Украинской формулы мира, а также вопросу возвращения детей, незаконно депортированных из нашей страны.