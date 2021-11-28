Духовенство церкви Московского патриархата с нетерпением ждет российских танков, – генерал Скипальский

Такое мнение экс-замглавы Службы безопасности Украины, председатель Союза офицеров Украины, генерал-лейтенант Александр Скипальский, комментируя заявление президента Украины Владимира Зеленского о подготовке государственного переворота в Украине, высказал в комментарии порталу Obozrevatel.



"Угроза государственного переворота всегда существует. Есть люди, которые ставят перед собой такую цель", – отметил он.



"Все, что происходит в Украине, без внешнего влияния не проходит. Мы имеем еще недостаточно отшлифованный государственный аппарат, который бы мог работать в автономном режиме. Очень много людей среди находившихся или сейчас пребывающих на государственных должностях являются носителями "русского мира" ", – заявил генерал.



"Структура Московского патриархата, вся их пирамида – это все люди, которые с нетерпением ждут появления российских танков, чтобы встречать их здесь", – убежден генерал-лейтенант Скипальский, подчеркивая, что социальная опора новым действиям страны-агрессора в Украине реально существует.



Вместе с тем, экс-замглавы СБ Украины выразил оптимистическое мнение, что в случае совершения государственного переворота в Украине, действующая власть вполне может ожидать помощи Запада, "по крайней мере, консультативной".





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