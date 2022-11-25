Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Мнение Дугин "без света"
OPINION

Дугин "без света"

Игорь Гулик
25 ноября, 2022 пятница
20:02
Мнение

Это только Дугин и Лукашенко могут услышать друг друга в наивной вере, что люди, защищающие страну от "диких" уже восемь лет подряд, делают это ради "света", "газа", "воды" и "комфорта"

Мой "любимый" шут из путинского погоревшего театра - "философ" Александр Дугин, - прямо-таки упивается в последние дни какой-то дикой радостью. "Киев полностью декоммунизирован. Ни света, ни воды… Это еще ничего. Скоро придем мы, русские".

А еще российские паблики необычно часто цитируют "бацьку". По словам этого усатого пророка, украинцы со дня на день, устав жить при свечах, по национальной традиции пойдут "сбрасывать Зеленского".

Когда кто-то начинает разводить болтовню, мол, не обвиняйте россиян как народ, "это все – Путин", то это тоже свихнутая логика. Путин как раз консистенция, экстракт дикости своих подданных

Логика параллельного мира. Внешне – как homo sapiens, а мозги – неандертальцев. Еще несколько лет назад трудно было себе представить, что в веке высоких технологий, да еще и на европейском континенте, бытует племя "диких", в основе жизненного уклада которого — садизм и безграничная тупость. Причем тупость высшего левела, непонятная, необъятная для нормальных людей. Поэтому, когда кто-то начинает разводить болтовню, мол, не вините россиян как народ, "это все — Путин", то это тоже свихнутая логика. Путин как раз консистенция, экстракт дикости своих подданных, другого они бы, пожалуй, не потерпели.

Из того же Дугина: "И все же не следует забывать, что война идет в обе стороны – против внешних врагов и против внутренних. Если бы не было внутренних, мы бы сейчас были не только в Киеве, но и во Львове". Что ж, пророк подозревает, что среди садистских масс остались еще определенные "диссиденты", которых следует уничтожать. Самое парадоксальное, что сам Александр Гельевич по-прежнему любит называть себя "советским диссидентом". Ага, как, например, Солженицын. Подозреваю, что Дугин писал свои "Мистерии Евразии", ориентируясь на объем "Архипелага…". Ну, не отставать же диссиденту от "диссидента".

Это только Дугин и Лукашенко могут послышаться в наивной вере в то, что люди, защищающие страну от "диких" уже восемь лет, делают еще ради "света", "газа", "воды" и "комфорта". Ради "хаммона" и "пармезана"

Да черт с ним, с Дугиным. Он разговаривает сам с собой. Так и пишет: "Для всего остального мы затыкаем уши. И говорим сами с собой – если нет друга, чтобы услышал". Это только он и Лукашенко могут услышать друг друга в наивной вере в то, что люди, защищающие страну от "диких" уже восемь лет, делают это ради "света", "газа", "воды" и "комфорта". Ради "хамона" и "пармезана". Что, разгневанные отсутствием бытовых удобств, они пойдут на Майдан "выносить Зеленского".

Знаете, я могу выставить действующему президенту сто пятьдесят претензий, по моему мнению, вполне обоснованных и оправданных. Но, поверьте, "света-газа" не будет в этом перечне. Ибо, во-первых, не Зеленский наводит российские ракеты на украинские ТЭЦ или роддомы. А, во-вторых, после заявленных целей путинской "спецоперации", в частности, "окончательного решения украинского вопроса", у нас не остается другого выбора. Наконец большинство украинцев поняли, что без победы над истлевшей империей и ее "пророками" вроде Дугина, мы никогда не построим страны с "водой, газом и комфортом".

Возможно, в этом – историческая миссия украинцев XXI века – деконструировать, денацифицировать, разоружить ядерного дикаря, тяготеющего над миром последних сто лет. Вернее, даже не миссия – а условие выживания. Однажды мы попытались "окультурить" дикие племена, принеся на мокшанские болота свет веры, книги, знания. Эксперимент не удался. Они и дальше "говорят сами с собой". Сидят "без света", радуясь, что у кого-то на несколько часов забрали несколько киловатт электричества.

Об авторе. Игорь Гулик – журналист, главный редактор сайта "Эспрессо.Запад".

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.

Следите за важнейшими новостями Украины! Подписывайтесь на нашу facebook-страницу и телеграм-канал.

Новости
война с Россией
Читайте также:
25 ноября, 2022 пятница
Российские террористы из минометов обстреляли жилой дом в Сумской области
Саміт ОДКБ в Єревані
24 ноября, 2022 четверг
Пашинян устроил демарш на саммите ОДКБ, отказавшись подписывать общие документы
24 ноября, 2022 четверг
Премьер-министр Словакии подарил Орбану шарф с актуальными границами
Киев
0°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 39.71
    Покупка 39.71
    Продажа 40.43
  • EUR
    Покупка 40.2
    Продажа 41.22
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, пятница
25 ноября
18:18
Испания - Германия: Кто будет фаворитом и почему матч превратился для Бундестим в решающую битву
18:14
Оккупанты обстреляли Харьковщину ракетами С-300
18:09
Крым
"Это будет следующая стадия": военный эксперт рассказал, что нужно для освобождения Крыма
18:06
Анонс
Украинцы сформируют "цепь единства" у штаб-квартиры НАТО в Брюсселе
18:03
Поразили масштабы хищения: силовики требуют у Путина уволить ответственного за псевдореферендумы в Украине, - СМИ
18:01
Шмыгаль об энергетической ситуации: в каждой области обесточено от 200 до 400 тыс. потребителей
18:01
Нет никаких украинских гнид
17:58
Норвегия выделит более 14 млн евро на тренировочную миссию для ВСУ
17:54
"Имеет стратегическое значение": Кабмин запретил экспорт топливной древесины
17:52
Красная линия: Подробности тайных переговоров Байдена и Си об Украине
17:22
Военный эксперт спрогнозировал сроки последующего ракетного удара РФ по Украине
17:08
Украина в декабре получит от Южной Кореи 20 мощных генераторов
17:06
Польша после разрешения НАТО повторно просит Германию разместить ЗРК Patriot в Украине
16:54
Генераторы и обогреватели: Германия готовит новую помощь для Украины
16:54
Инфографика
Цены на топливо сегодня: сколько стоит бензин, газ и дизель
16:53
Столтенберг заявил о предоставлении Украине глушителей против российских беспилотников
16:41
Исследование: 93% украинцев считают Голодомор 1932-33 годов геноцидом
16:33
Эксклюзив
Российские военные, проходящие подготовку на территории Беларуси, не несут угрозы наступления с севера Украины, - полковник ВСУ Селезнев
16:31
САУ, запчасти и зимняя одежда. Норвегия передала Украине очередной пакет помощи
16:24
Новые автомобили для ВСУ: Parimatch передал армии легковушку для разведчиков и скорую для эвакуации
16:22
Разведка назвала иностранные компании, поставляющие России чипы для ракет
16:06
OPINION
Какие откровенные попались нам террористы!
15:50
В Кривом Роге останавливают весь электротранспорт
15:44
USAID передаст Украине 80 генераторов, - посол США
15:40
На деоккупированной Харьковщине будут курсировать новые пригородные поезда
15:33
зерно
Украинский агросектор получит от Германии 9 млн. евро помощи
15:32
Черногория поддерживает стремление Украины вступить в НАТО, - Минобороны страны
15:17
На Черниговщине приговорили к 10 годам российского оккупанта, угрожавшего расстрелом мирным жителям
15:06
Виктор Ляшко
В случае блэкаута площади, которые занимают больницы, оптимизируют, - Ляшко
15:06
В Винницкой области переименовали более полусотни улиц в честь Бандеры, генерала Трейко и Воинов-добровольцев
14:52
В Киеве заработали для горожан более 400 пунктов обогрева
14:46
США запретили передачу Украине МиГ-29 в обмен на обещание Китая удержать Путина от "ядерки", - СМИ
14:35
Книга рекордов Гиннеса определила самую старую кошку в мире
14:23
Языковой омбудсмен вынес постановление о штрафе мэру Харькова Терехову за обращение к гражданам на негосударственном языке
14:22
Иран сенсационно победил Уэльс на чемпионате мира по футболу
14:19
Благодаря перемещению предприятий с опасных территорий сохранено 35 тыс. рабочих мест, - Минэкономики
14:17
Для детей начальной школы создали цифровую библиотеку
14:03
OPINION
У нас здесь нашли целый суд, тоже работающий на врага, причем давно
14:02
Оккупанты в Мариуполе собираются переселять потерявших жилье людей в "безхозные" дома
13:55
30 долларов за баррель – вполне правильное предложение за российскую нефть, - Зеленский
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV