Мой "любимый" шут из путинского погоревшего театра - "философ" Александр Дугин, - прямо-таки упивается в последние дни какой-то дикой радостью. "Киев полностью декоммунизирован. Ни света, ни воды… Это еще ничего. Скоро придем мы, русские".

А еще российские паблики необычно часто цитируют "бацьку". По словам этого усатого пророка, украинцы со дня на день, устав жить при свечах, по национальной традиции пойдут "сбрасывать Зеленского".

Когда кто-то начинает разводить болтовню, мол, не обвиняйте россиян как народ, "это все – Путин", то это тоже свихнутая логика. Путин как раз консистенция, экстракт дикости своих подданных

Логика параллельного мира. Внешне – как homo sapiens, а мозги – неандертальцев. Еще несколько лет назад трудно было себе представить, что в веке высоких технологий, да еще и на европейском континенте, бытует племя "диких", в основе жизненного уклада которого — садизм и безграничная тупость. Причем тупость высшего левела, непонятная, необъятная для нормальных людей. Поэтому, когда кто-то начинает разводить болтовню, мол, не вините россиян как народ, "это все — Путин", то это тоже свихнутая логика. Путин как раз консистенция, экстракт дикости своих подданных, другого они бы, пожалуй, не потерпели.

Из того же Дугина: "И все же не следует забывать, что война идет в обе стороны – против внешних врагов и против внутренних. Если бы не было внутренних, мы бы сейчас были не только в Киеве, но и во Львове". Что ж, пророк подозревает, что среди садистских масс остались еще определенные "диссиденты", которых следует уничтожать. Самое парадоксальное, что сам Александр Гельевич по-прежнему любит называть себя "советским диссидентом". Ага, как, например, Солженицын. Подозреваю, что Дугин писал свои "Мистерии Евразии", ориентируясь на объем "Архипелага…". Ну, не отставать же диссиденту от "диссидента".

Это только Дугин и Лукашенко могут послышаться в наивной вере в то, что люди, защищающие страну от "диких" уже восемь лет, делают еще ради "света", "газа", "воды" и "комфорта". Ради "хаммона" и "пармезана"

Да черт с ним, с Дугиным. Он разговаривает сам с собой. Так и пишет: "Для всего остального мы затыкаем уши. И говорим сами с собой – если нет друга, чтобы услышал". Это только он и Лукашенко могут услышать друг друга в наивной вере в то, что люди, защищающие страну от "диких" уже восемь лет, делают это ради "света", "газа", "воды" и "комфорта". Ради "хамона" и "пармезана". Что, разгневанные отсутствием бытовых удобств, они пойдут на Майдан "выносить Зеленского".

Знаете, я могу выставить действующему президенту сто пятьдесят претензий, по моему мнению, вполне обоснованных и оправданных. Но, поверьте, "света-газа" не будет в этом перечне. Ибо, во-первых, не Зеленский наводит российские ракеты на украинские ТЭЦ или роддомы. А, во-вторых, после заявленных целей путинской "спецоперации", в частности, "окончательного решения украинского вопроса", у нас не остается другого выбора. Наконец большинство украинцев поняли, что без победы над истлевшей империей и ее "пророками" вроде Дугина, мы никогда не построим страны с "водой, газом и комфортом".

Возможно, в этом – историческая миссия украинцев XXI века – деконструировать, денацифицировать, разоружить ядерного дикаря, тяготеющего над миром последних сто лет. Вернее, даже не миссия – а условие выживания. Однажды мы попытались "окультурить" дикие племена, принеся на мокшанские болота свет веры, книги, знания. Эксперимент не удался. Они и дальше "говорят сами с собой". Сидят "без света", радуясь, что у кого-то на несколько часов забрали несколько киловатт электричества.

Об авторе. Игорь Гулик – журналист, главный редактор сайта "Эспрессо.Запад".

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