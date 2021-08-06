Дугарь объяснила, почему не обратилась в полицию из-за обнаруженной за собой слежки
Яна Дугарь, которой инкриминируют причастность к организации убийства белорусского журналиста, Павла Шеремета, объяснила, что не видит, как полиция может ее защитить
Об этом волонтер и военный медик, которая проходит подозреваемым по делу Шеремета, Яна Дугарь, рассказала в комментарии "Радио Свобода".
"Я не обращалась в правоохранительные органы, потому что не видела, как они могут защитить людей, но на себе почувствовала, как умеют фальсифицировать уголовные дела", - сказала Яна Дугарь.
На вопрос о том, кого она считает причастным к слежке, Дугарь зааявила, что по ее мнению такие действия происходят со стороны тех, кто "знает настоящих преступников"
Напомним, 6 августа на фоне недавнего убийства основателя "Белорусского дома в Украине" Виталия Шишова Яна Дугар рассказала, что заметила за собой слежку.
В полиции отметили, что она не обращалась в связи со слежкой за помощью.
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