Дугарь объяснила, почему не обратилась в полицию из-за обнаруженной за собой слежки

Об этом волонтер и военный медик, которая проходит подозреваемым по делу Шеремета, Яна Дугарь, рассказала в комментарии "Радио Свобода".

"Я не обращалась в правоохранительные органы, потому что не видела, как они могут защитить людей, но на себе почувствовала, как умеют фальсифицировать уголовные дела", - сказала Яна Дугарь.

На вопрос о том, кого она считает причастным к слежке, Дугарь зааявила, что по ее мнению такие действия происходят со стороны тех, кто "знает настоящих преступников"



Напомним, 6 августа на фоне недавнего убийства основателя "Белорусского дома в Украине" Виталия Шишова Яна Дугар рассказала, что заметила за собой слежку.



В полиции отметили, что она не обращалась в связи со слежкой за помощью.