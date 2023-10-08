Дуда заявил, что нападение ХАМАС на Израиль "отвлекает внимание мира" от Украины
Президент Польши Анджей Дуда заявил, что нападение ХАМАС на Израиль "отвлекает внимание мира" от Украины и способствует российской агрессии
Об этом пишет РАР .
Таким образом, Дуда ответил на вопрос, связано ли нападение ХАМАС с попытками "отвести глаза от Украины".
"Это безусловно способствует России и российской агрессии против Украины, это отвлекает внимание мира", - сказал президент Польши.
Дуда также подчеркнул, что в связи с событиями в этом регионе "может быть много спекуляций".
"В этом контексте упоминается Россия, упоминается Иран. Спекуляции, спекуляции и еще раз спекуляции. Давайте помнить, что это разнообразные переплетения интересов, и подобные спекуляции пока ничего существенного не принесут", - добавил он.
- Во время съезда правящей партии в Анкаре президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал Израиль и Палестину к сдержанности и избеганию шагов, которые могут привести к эскалации напряженности.
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