Дуда заявил, что двери НАТО должны оставаться открытыми для Украины
Президент Польши Анджей Дуда выразил надежду, что в будущем Украина сможет вступить в Североатлантический альянс
Об этом сообщает Радио Свобода.
Дуда подчеркнул, что в ходе своего выступления озвучил необходимость усиления военной помощи Украине.
"Здесь мы говорим о дальнобойной артиллерии, мы также говорим о системах противоракетной и противовоздушной обороны. И я верю, что члены НАТО продолжат оказывать военную помощь Украине, как это делаем мы, поляки", – отметил Дуда.
Польский президент также утвердительно ответил на вопрос, станет ли Украина, по его мнению, в конечном итоге членом НАТО.
"Сегодня, когда война в Украине продолжается, когда Украина в войне и обороняется, принять ее в состав НАТО как воюющее государство невозможно. Но в своей речи на саммите я подчеркнул очень четко, что двери Североатлантического альянса должны остаться открытыми – в том числе для Украины", – сказал Дуда.
Он также добавил, что у Украины должна быть возможность присоединиться к НАТО, когда "будут правильные условия".
Приоритетной задачей сегодня президент Польши назвал помощь Украине в защите от агрессии РФ.
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