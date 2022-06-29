Дуда заявил, что двери НАТО должны оставаться открытыми для Украины

Об этом сообщает Радио Свобода.

Дуда подчеркнул, что в ходе своего выступления озвучил необходимость усиления военной помощи Украине.

"Здесь мы говорим о дальнобойной артиллерии, мы также говорим о системах противоракетной и противовоздушной обороны. И я верю, что члены НАТО продолжат оказывать военную помощь Украине, как это делаем мы, поляки", – отметил Дуда.

Польский президент также утвердительно ответил на вопрос, станет ли Украина, по его мнению, в конечном итоге членом НАТО.

"Сегодня, когда война в Украине продолжается, когда Украина в войне и обороняется, принять ее в состав НАТО как воюющее государство невозможно. Но в своей речи на саммите я подчеркнул очень четко, что двери Североатлантического альянса должны остаться открытыми – в том числе для Украины", – сказал Дуда.

Он также добавил, что у Украины должна быть возможность присоединиться к НАТО, когда "будут правильные условия".

Приоритетной задачей сегодня президент Польши назвал помощь Украине в защите от агрессии РФ.

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